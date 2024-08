"Deadpool and Wolverine" يواصل تصدر شباك التذاكر العالمي ويتخطى 900 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل فيلم الأبطال الخارقين "Deadpool and Wolverine" التربع على عرش شباك التذاكر الأمريكي والعالمي بعد أسبوعين فقط من عرضه متخطيًا الـ 900 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 200 مليون دولار.

وحطم فيلم "Deadpool and Wolverine" العديد من الأرقام القياسية منها تخطي الإيرادات العالمية لفيلم الدراما "The Passion of the Christ" ليصبح أعلى فيلم مصنف "R" تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر الأمريكي والعالمي.

وبلغت إيرادات فيلم "Deadpool & Wolverine" عالميًا 903 مليون دولار متخطيًا إيرادات فيلم "The Passion of the Christ" التي بلغت 612 مليون دولار وظل متصدرًا لقرابة الـ 20 عامًا كأكثر فيلم مصنف "R" تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر.

واحتل المركز الثاني بشباك التذاكر الأمريكي فيلم الإثارة "Twisters" بـ 23 مليون دولار، بينما جاء في المركز الثالث فيلم الرعب والتشويق "Trap" بـ 15 مليون دولار، وفي المركز الرابع فيلم الرسوم المتحركة "Despicable Me 4" بـ 11 مليون دولار، وجاء في المركز الخامس فيلم الرسوم المتحركة "Inside Out 2" بـ 6.8 مليون دولار، واحتل المركز السادس الفيلم العائلي "Harold and the Purple Crayon" بـ 6 مليون دولار.

وجاء في المركز السابع فيلم الرعب والإثارة "Longlegs" بـ 4.2 مليون دولار، واحتل المركز الثامن فيلم الإثارة والتشويق "A Quiet Place: Day One" بـ 1.4 مليون دولار، وفي المركز التاسع فيلم الدراما "The Firing Squad" بـ 893 ألف دولار، وتذيل شباك التذاكر الأمريكي فيلم الرسوم المتحركة فيلم "Ponyo" بـ 800 ألف دولار.

فيلم "Deadpool & Wolverine" هو الجزء الثالث من سلسلة الكوميديا "Deadpool" التي عرض أول أجزائها عام 2016، مرورًا بالجزء الثاني عام 2018 وحققا نجاحًا فاق كل التوقعات، لتقرر شركة "مارفل" إنتاج جزء ثالث مع إضافة شخصية البطل الخارق "وولفرين" التي يجسدها النجم الأسترالي هيو جاكمان ويشاركه البطولة في شخصية "ديدبول" الممثل الكندي ريان رينولدز.

