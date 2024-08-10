شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يقدم "دا لو اتساب وبحبه" خلال حفل مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

قدم النجم عمرو دياب عددا من أغانيه المفضلة لجمهوره في بداية حفلة المقام حاليا على مسرح "يو أرينا"، بمهرجان العلمين الجديدة، فبعد افتتاحه الحفل بأغنية "يا أنا يا لاء"، قدم أغاني "دا لو اتساب، وبحبه".

وكان النجم عمرو دياب قد افتتح حفله المقام حاليا على مسرح "يو أرينا" ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بأغنية "يا أنا يا لا"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

ووجه النجم عمرو دياب الشكر إلى جمهوره في بداية حفله الغنائي بمهرجان العلمين الجديدة، قائلا: "مساء الخير عليكم جمهوري اللي مشرفني".

كما حرص على توجيه الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتابع: "أنا بشكر كل اللي ساهم في وجودي معاكم النهاردة أولهم الشركة المتحدة".

وكانت نفدت تذاكر حفل الهضبة عمرو دياب ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وشهد الحفل إقبالا غير مسبوق، حيث نفد كامل فئات تذاكر الحفل والتي تتراوح ما بين المليون جنيه للكابينة و600 جنيه للفئة العادية مرورا بالتنوع في الفئات السعرية.

ويأتى حفل عمرو دياب في إطار تعاون موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية ضمن تعاون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع الموسم.

مهرجان العلمين ضمن استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.