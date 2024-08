"Trap" و"Borderlands" و"Hit Man".. تعرف على أحدث الأفلام الأجنبية بدور العرض في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت عدد من شركات الإنتاج العالمية عدد من أحدث إنتاجاتها السينمائية هذا العام في دور العرض السينمائي في مصر الأربعاء الماضي، وسط منافسة شرسة بين هذه الأعمال التي تتنوع في طرحها ما بين الكوميدي والرومانسي والرعب والأكشن والإثارة وحتى أفلام الرسوم المتحركة والأفلام العائلية وتلقى إعجاب جمهور السينما في مصر.

ومن أبرز هذه الأفلام فيلم الكوميديا والمغامرات "Borderlands" الذي يشارك في بطولته مجموعة من نجوم هوليوود، وفيلم الرعب والإثارة والغموض "Trap" للمخرج العالمي إم نايت شيامالان، وفيلم الكوميديا والمغامرات "Cat & Dog"، فيلم الحركة والكوميديا "Hit Man"، إلى جانب فيلم الدراما والرومانسية "It Ends with Us".

ونقدم لكم في هذا التقرير أبرز الأفلام الأجنبية التي يتم عرضها بدور العرض السينمائي في مصر

"BorderLands"

الفيلم مقتبس من قصة ألعاب الفيديو جيمز التي تحمل نفس الاسم، حيث تدور أحداثه حول مجموعة من الأبطال الغير متناسقين الذين يقرروا الاتحاد في مهمة مستحيلة لإنقاذ فتاة ما تحمل قوة لا يمكن تخليها، ويشارك ببطولة الفيلم النجمة العالمية كيت بلانشيت، كيفن هارت، جيمي لي كورتيس، إدجار راميرز، جاك بلاك، أريانا جرين بيلت، جينا جريسون، وبدأ عرض الفيلم بدور العرض السينمائي في مصر يوم الأربعاء الماضي، وبدأ عرضه اليوم الجمعة بالولايات المتحدة الأمريكية والعالم، وبلغت ميزانيته الإنتاجية 100 مليون دولار.

"Trap"

الفيلم يمثل عودة المخرج العالمي إم نايت شيامالان لشاشة السينما، وينتمي الفيلم لنوعية أفلام الإثارة والتشويق، إذ تدور الأحداث حول ذهاب أحد الأشخاص مع ابنته لأحد الحفلات الغنائية، ليكتشف أنه وسط حدث مظلم وغامض، ويحقق الفيلم نجاحاً ضعيفًا بشباك التذاكر الأمريكي والعالمي نظرًا لتصدر فيلم الأبطال الخارقين "Deadpool and Wolverine" شباك التذاكر الأمريكي والعالمي وتخطيه حاجز الـ 900 مليون دولار عالميًا خلال أسبوعين فقط من عرضه، وحاز فيلم "Trap" على تصنيف "+12" من قبل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في مصر.

"Cat & Dog"

ينتمي الفيلم لنوعية أفلام الكوميديا والمغامرات حول مونيكا التي تتحول حياتها رأسًا على عقب عندما تفقد حيوانها الأليف، وتجمعها الصدفة بلص يدعى جاك، الذي يسرق ياقوتة ثمينة للغاية، ولكنه يفاجأ عندما يبتلع كلب ما هذه الجوهرة الثمينة، لتجد مونيكا نفسها في رحلة برية شيقة، وحاز الفيلم على تصنيف "جمهور عام" من قبل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.

"Hit Man"

ينتمي الفيلم لنوعية أفلام الحركة والكوميديا، حول قصة ضابط شرطة يعمل في الخفاء كقاتل مأجور للإيقاع بهؤلاء من يطلبونه في مهام قتل، ولكن تنحرف الأمور عن مسارها حينما يقع في حب امرأة تسعى لاستغلاله خدماته ودفعه لارتكاب جريمة قتل لصالحها، الفيلم بلغت ميزانيته الإنتاجية 5 مليون دولار، وحاز على تصنيف "+16" في مصر.

"It Ends with Us"

ينتمي الفيلم لنوعية أفلام الدراما والرومانسية، حول ليلي التي تعتقد أنها وجدت الحب الحقيقي، إلا أن حادث صعب يؤدي إلى الرجوع لصدمة سابقة تجعلها تفكر ما إذا كان الحب وحده كافي لاستمرار زواجها، لكن الأمور تزداد صعوبة عندما يعود حبها الأول لحياتها مرة أخرى، وتقوم ببطولة الفيلم الممثلة الأمريكية بليك ليفي، وحاز الفيلم على تصنيف "+16" من قبل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.

اقرأ أيضا:

آخر تطورات الحالة الصحية لـ إيمان البحر درويش (خاص)