الشّرطة تلقي القبض على ترافيس سكوت في باريس بسبب العنف… إقرأ التّفاصيل

تمّ القبض على ترافيس سكوت بشكل صادم في دورة الألعاب الأولمبيّة ٢٠٢٤ في باريس حيث تمّ اعتقال مغنّي الرّاب بسبب خلاف خارج فندقه بعد ساعات فقط من فوز ليبرون جيمس على صربيا في نصف نهائيّ كرة السّلّة للرّجال.

تمّ القبض على سكوت، واسمه الحقيقيّ جاك بيرمون ويبستر، يوم الجمعة في التّاسع من آب/أغسطس بعد أن دخل في مشاجرة جسديّة مع أحد عملاء الأمن قبل أن تقوم سلطات إنفاذ القانون بتفريقهما.

وجاء في بيان صادر عن مكتب المدّعي العامّ في باريس: “تمّ استدعاء رجال الشّرطة إلى فندق جورج الخامس. واعتقل ترافيس سكوت بتهمة العنف ضدّ عميل أمن”.

وتمّ احتجاز سكوت، الذي لديه ٦٨.٥ مليون مستمع شهريًّا على سبوتيفاي، خارج فندق جورج الخامس في الدّائرة الثّامنة بالعاصمة الفرنسيّة مساء الجمعة.

ووفقا للشّرطة المحليّة، فقد كان ترافيس في حالة سكر وقت اعتقاله الذي حدث على بعد ياردات من معلم الشانزليزيه الشّهير في عاصمة الدّولة الأوروبيّة التي رحّبت بالعالم للألعاب الصّيفيّة.

وقال مصدر لموقع “ديلي ميل” عن سكوت: “لم يكن في حالة مناسبة للاستجواب على الفور. لذلك تمّ وضعه في زنزانة”.

“[إنّه مشتبه به بارتكابه] أعمال عنف ضد شخص آخر، وهو محتجز في زنزانة”.

اعتقال سكوت الثّاني عام ٢٠٢٤.

إنّ سكوت، الموجود في المدينة لمشاهدة عرض الولايات المتّحدة للفوز بمجد كرة السّلّة للرّجال ضدّ فرنسا في ١٠ أغسطس، تمّ القبض عليه الآن للمرّة الثّانية في عام ٢٠٢٤ بعد حادث وقع في وقت سابق من هذا العام على متن قارب في ميامي.

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تمّ اعتقال الرّجل البالغ من العمر ٣٣ عامًا بعد “اضطراب على متن يخت”، وبحسب ما ورد كان في حالة سكر هناك أيضًا وقضى الليلة في مركز تيرنر جيلفورد نايت الإصلاحيّ بعد حجزه في ٢٠ يونيو.