رامي يوسف يتعاقد مع “نتفليكس” على عدة أعمال جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعاقد الفنان الأمريكي من أصول مصرية، رامي يوسف، مع منصة نتفليكس للتعاون على مشاريع عدة. ومن المقرر أن يؤلف أفلاما ومسلسلات للمنصة الشهيرة، ويشارك في إنتاجها عبر شركته “كايرو كاوبوي”.

وعمل رامي يوسف مع نتفليكس من قبل كمؤلف مسلسل “مو”، الذي يدور حول لاجئ فلسطيني يحاول الحصول على الجنسية الأمريكية، ومن بطولة محمد عامر، فرح بسيسو، تيريزا رويز، عمر ألبا وغيرهم، ويتم التحضر حاليًا لموسمه الثاني، الذي انضم له النجم سايمون ريكس. ويحضر رامي يوسف حاليًا مع نتفليكس لمسلسل “غولف”، الذي يشارك في بطولته مع ويل فاريل، الذي يلعب أسطورة في رياضة الغولف ومكون من 10 حلقات.

كما ينتظر عرض مسلسله الكرتوني “هابي فاميلي يو أس أي” على منصة “أمازون برايم”، الذي يدور حول عائلة مسلمة في الولايات المتحدة تحاول التأقلم مع الأوضاع في بداية الألفية من بعد انتشار رهاب المسلمين والعنصرية ضد العرب، ويشارك في بطولته رامي يوسف، علياء شوكت، ماندي مور، كريس ريد، سلمى هندي، راندا جرار، مصطفى حيدري، اظهر عثمان، أكاش سينج.