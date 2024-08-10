مايا دياب بإطلالة برّاقة وجريئة في شوارع لندن وهذا سعرها-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - خضعت الفنانة اللبنانية مايا دياب لجلسة تصوير خاصة من أحد شوارع لندن شاركتها مع متابعيها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي. ملكة جمال لبنان لها تجربة تمثيلية.. وهذا العمل الذي شاركت فيه

وبدت مايا دياب بإطلالة جريئة إذ اختارت تنورة قصيرة برّاقة باللون الفضي من "الباييت" بأحجام كبيرة منها دائريّة ومنها على شكل نجومٍ كبيرة بلونيْ الفضّي والذهبي وقمبصاً أبيض بكمين طويلين وتفصيل جيب ونسقت معهما حزاماً ثميناً وصاندالاً بكعب عال.

ومن الناحية الجمالية رفعت مايا شعرها إلى أعلى وطبعقت ماكياجاً قوياً وأحمر شفاه باللون الأحمر.

التنّورة القصيرة بلغت قيمتها بقيمة 1,900 دولاراً أميركياً من Rabanne، أما القميص الأبيض الطويل من Maison Margiela بقيمة 575,40 يورو، كما انتعلت صاندلاً فضّي اللون بكعبٍ رفيعٍ شاهق So Nude Sandal 105 Silver بقيمة 715 يورو من علامة Aquazzura، وحدّدت خصرها بحزامٍ من الجلد الأسود بإبزيم فضّي منمّق بالكريستال البرّاق Crystal-Embellished Buckle Belt من Alexandre Vauthier بلغت قيمته بعد التخفيضات 1,161$.

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