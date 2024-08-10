والد حسام حبيب يسخر من شيرين عبد الوهاب وابنه

القاهره - الخليج 365
سخر والد الفنان حسام حبيب من التصريحات التي أطلقها نجله حول أزمته مع طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، كما سخر من تصريحات الأخيرة والتي ردت بها على طليقها، مؤكداً أنهما أصبحا مثار سخرية للعالم العربي أجمع وأن الجمهور أصبح يضيق بأخبارهما.
وكتب والد حسام حبيب عبر حسابه الخاص على "فيسبوك" منشوراً علق فيه ساخراً على الوضع، خاصة بعد اتهام شيرين لحسام بالسرقة، وقال في منشوره: "عملت نفسي ليها سجادة.. شيرين مش محتاجة سجادة محتاجة راجل.. وهيا خد عشرة مليون عشان يمسك إيدي.. بس، الله يخرب بيت سعيد على سعيدة قرفتونا عيب بقي الناس وإخوانا العرب بيتفرجوا علينا، فضحتونا ابعد ده عن ده يرتاح ده من ده".
وكانت أزمة شيرين وحسام قد تصدرت خلال الفترة الماضية عناوين محركات البحث، بعد اتهام شيرين لحسام بالاعتداء عليها بالضرب مما أدى إلى إصابتها في وجهها، الأمر الذي دفعها لتحرير محضر رسمي ضده في قسم شرطة التجمع.
وبعد تحرير المحضر، ترددت أخبار عن تنازل شيرين وتصالحها مع حسام أثناء وجودها في القسم، وهو ما نفاه محاميها، مؤكدًا أن شيرين قدمت محضرًا رسميًا وأنها لم تتصالح معه، وستتخذ الإجراءات القانونية ضده.
لكن بعد ساعات قليلة، عادت شيرين إلى النيابة وتنازلت عن المحضر المقدم ضد حسام حبيب، حيث تصالح الطرفان مرة أخرى، وقررت النيابة العامة صرفهما من سراي النيابة.
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