وقع ضحية مقلب رامز جلال.. 10 معلومات عن أنطونيو بانديراس في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يحتفل الممثل الإسباني العالمي أنطونيو بانديراس بعيد ميلاده الـ 64 الذي يوافق اليوم 10 أغسطس من كل عام.

ويعد أنطونيو بانديراس من أشهر النجوم الإسبان الذين نجحوا في اقتحام هوليوود ولفتوا الأنظار لموهبتهم، وشارك وتعاون خلال مسيرته مع عدد من كبار النجوم وصناع السينما وأصبح أحد أهم النجوم في تاريخ السينما العالمية.

وإليكم 10 معلومات عن أنطونيو بانديراس في عيد ميلاده:

1- تخرج من مدرسة الفنون المسرحية في ملقا بإسبانيا.

2- حصل على نجمة على ممشى المشاهير في هوليوود عام 2005.

3- شارك النجم العالمي الراحل عمر الشريف بطولة فيلم "The 13th Warrior" عام 1999.

4- وصف بانديراس نفسه كملحد في مقابلة مع مجلة "People" الأمريكية على الرغم من نشأته الكاثوليكية.

5- وقع ضحية مقلب برنامج "رامز بيلعب بالنار" عام 2016 تقديم الفنان رامز جلال.

6- تجمعه صداقة وطيدة بـ النجمة المكسيكية سلمى حايك وشاركها العديد من الأعمال السينمائية.

7- من مشجعي نادي ملقا الإسباني.

8- رشح مرة وحيدة لجائزة الأوسكار عن فيلم الدراما "Pain and Glory" عام 2020.

9- كرم في الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2021.

10- ينتظر عرض أحدث أعماله السينمائية بعنوان "The Clean Up Crew" المقرر عرضه 20 أغسطس الجاري.