شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز: أنا أهلاوي بجنون حتى النخاع ولعبت في ناشئي الفريق 4 سنين والان مع تفاصيل الخبر

أكد النجم كريم عبد العزيز، أنه من عشاق النادي الأهلي ويحب القلعة الحمراء بجنون ويحترم جمهور الزمالك، قائلا: "أنا هلاوي بجنون وحتى النخاع والأب والعم والأسرة كلها أهلاوية مع احترامي لكل جمهور الزمالك والزمالك على رأسي".

وكشف كريم عبد العزيز، خلال حواره مع الاعلامي ابراهيم عبد الجواد، المذاع على قنوات المتحدة، عن أنه كان من ناشئين الأهلي ولعب في الفريق 4 سنوات مع الكابتن صفوت عبد الحليم، مشيرا إلى أنه يحب من نجوم الأهلي الكابتن محمود الخطيب وطاهر أبو زيد ومصر ومجدي عبد الغني ومن الرموز أيضا نجم العالم محمد صلاح، قائلا: "صلاح مشرفنا في العالم".

وتابع: "إمام عاشور عامل شغل جبار ومجدي أفشة وفي الزمالك بحب شيكابالا من عظماء الكرة وعمر جابر وحسن شحاته وفاروق جعفر والزمالك قصة كبيرة أيضا".

