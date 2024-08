سيلين ديون تنتقد ترامب بعد استخدامه إحدى أغانيها في حملته الانتخابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

انتقدت النجمة الكندية العالمية سيلين ديون، الحملة الانتخابية الخاصة بالرئيس المحتمل دونالد ترامب بعدما تم استخدام أغنيتها "My Heart Will Go On" من الفيلم الشهير "Titanic" وذلك بحملته الانتخابية في ولاية مونتانا الأمريكية خلال الساعات القليلة الماضية.

وكشفت سيلين ديون عن بيان رسمي عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقدت خلاله استخدام الأغنية بحملات ترامب الانتخابية وتضمن البيان التالي: "اليوم، أصبح فريق إدارة سيلين ديون وشركة التسجيلات الخاصة بها على علم بالاستخدام الغير مصرح به للفيديو وذلك في تجمع ترامب في مونتانا، لا يسمح بهذا الاستخدام بأي حال من الأحوال، ولا تؤيد سيلين ديون هذا الاستخدام أو أي استخدام مشابه، وحقًا تلك الأغنية؟".

وكان الظهور الأخير لسيلين ديون في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 ويعد ظهورها الأول بعد الكشف عن إصابتها بمتلازمة التيبس وهو اضطراب عصبي نادر، سبب لها إعاقة في الحركة وتحدث لشخص من كل مليون شخص ويصيب الأشخاص الذين يمرون بأزمة منتصف العمر، وهذه ليست المرة الاولى التي تحيي فيها سيلين ديون حفل افتتاح الألعاب الأولمبية، وشاركت في دورته عام 1996 وقامت بغناء أغنيتها الشهيرة "قوة الحلم" وشهد الحفل رقم قياسي وتابعه ما يقرب من 3.5 مليار حول العالم، كما قامت سيلين ديون مؤخرًا بنشر مقطع فيديو تشجع خلاله الأولمبيين الكنديين بعنوان "الشجاعة التي لا تقهر" مع الممثل الأمريكي مايكل جي فوكس.

وتعد أغنية "My Heart Will Go On" من أشهر أغاني فترة التسعينيات نظرًا لارتباطها بفيلم الدراما والرومانسية الشهير "Titanic" عام 1997 وكان بمثابة بطاقة تعريفها عالميًا، وتصدرت الاغنية العديد من القوائم الغنائية سنوات، وأصبحت من أشهر الأغاني الكلاسيكية في تاريخ السينما.

