سيلين ديون تصدر بيانًا تنتقد فيه دونالد ترامب لهذا السبب

خلال تجمّع انتخابي في ولاية مونتانا، كانت هناك لحظة بدأ فيها جمهور دونالد ترامب في سماع أغنية سيلين ديون الناجحة My Heart Will Go On. لقد تم لعبها على أنها مزحة داخلية من شخص داخل لجنة الحملة لأن هناك مزحة منتشرة حول كون حملة ترامب سفينة غارقة وذلك بعد الإعلان عن كامالا هاريس كمرشحة ديمقراطية جديدة، تفوّقت على الرئيس السابق في استطلاعات متعددة باعتبارها المرشحة المفضّلة الجديدة.

بعد تشغيل الأغنية، انتشرت اللحظة على الفيديو لكن فريق الفنانة الكندية سيلين ديون في Sony Music ردّ في بيان ينتقد استخدام تلك الأغنية بشكل غير قانوني.

على مدار تاريخ ترامب السياسي، كانت هناك بالفعل عدّة مرات أخبر فيها بعض كبار الفنانين حملاته الانتخابية أنه لا يستطيع تشغيل أغانيهم في سياق الحملة السياسيّة أو الرئاسيّة. جاء البيان عبر حساب انستغرام الرسمي لسيلين ديون. وجاء في نصه كما يلي: “اليوم، أصبح فريق إدارة Celine Dion وشركة التسجيلات الخاصة بها، Sony Music Entertainment Canada Inc.، على علم بالاستخدام غير المصرّح به للفيديو والتسجيل والأداء الموسيقي والتشابهات. لسيلين ديون وهي تغني أغنية My Heart Will Go On في تجمّع انتخابي لدونالد ترامب/جي دي فانس في مونتانا.

وبما أن هذه ليست المرّة الأولى التي تقوم فيها حملة ترامب بتشغيل الأغاني دون الحصول على الإذن القانوني المناسب، فهناك احتمال كبير أن تتخذ شركة Sony Music إجراءات قانونية ضدّ الحملة الرئاسية للرئيس السابق. قائمة الموسيقيين الذين يعارضون استخدام الرئيس السابق دونالد ترامب لموسيقاهم هم: البيتلز، بروس سبرينغستين، فيل كولينز، فاريل ويليامز، إلتون جون، أديل، نيل يونغ، لوتشانو بافاروتي، إيروسميث، والقائمة تطول. لذا، نعم، من الواضح أن هذا أمر مهمّ يجب على مديري حملة الرئيس السابق التوقف عن القيام به.