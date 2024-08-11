بريتني سبيرز بنسخة محدثة من فستان فيرساتشي الذي أعادت بليك ليفلي ارتداءه-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلت نجمة البوب الأميركية بريتني سبيرز أخيراً بنسخة "محدّثة" عن الفستان الذي ارتدته الممثلة الأميركية بليك ليفلي منذ أيام فقط في العرض الأول لفيلم It Ends With Usـ وهو من ماركة فيرساتشي الذي تألقت به سبيرز عام 2003 لحضور عرض أزياء دار الأزياء نفسه لربيع 2003 في ميلانو.
ونشرت سبيرز مقطع فيديو لها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي وهي ترتدي نسخة مشابهة لفستان "فيرساتشي"، لامع وأقصر من الفستان الأصلي. ونسّقته مع كعب ومجوهرات أنيقة، بينما كانت ترقص على أنغام أغنية "Your Love" لفرقة "ذا أوتفيلد".
وكانت ليفلي البالغة من العمر 36 عاماً تصدرت عناوين الصحف بعد الظهور في العرض الأول لفيلم "It Ends With Us"، بفستانٍ من "فيرساتشي" (Versace)، الذي تألقت به سبيرز عام 2002.
نشرت ليفلي عبر خاصية القصص المصوّرة على "إنستغرام" صورتها بفستان سبيرز، معلقةً بقولها: "هذا مزاج اليوم. الملكة المطلقة التي جعلتنا جميعاً نرغب في التألق والكتابة ومشاركة قصصنا".
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