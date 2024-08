شكرا لقرائتكم خبر عن كيت وينسلت تُبكي جيمس كاميرون برسالة مؤثرة عن إبداعه فى حفل جوائز ديزني والان مع تفاصيل الخبر

أشادت كيت وينسلت بمخرج فيلم تيتانيك، جيمس كاميرون، ما جعلها تبكي، حيث كرمت نجمة فيلم تيتانيك مخرج الفيلم الشهير في رسالة فيديو تم عرضها على الجمهور في حفل توزيع جوائز Disney Legends Awards الذي أقيم بحفل D23 في كاليفورنيا.

وقالت كيت في الفيديو: "أنت لا تزال تطمح إلى ارتفاعات أعلى، لكنني لست متأكدة مما إذا كان أي شخص آخر غيرك سيصل إليها يومًا ما.. قوة خيالك لا تزال تلهمنا جميعًا".

وواصلت الممثلة البريطانية الحديث عن براعته في صناعة الأفلام، قائلة: "لقد أحدثت ثورة في عملية صناعة الأفلام مرات عديدة لا يمكن إحصاؤها من خلال تطوير التكنولوجيا المتطورة ومنح الجماهير تجربة غامرة ومرتفعة واقعية ورائعة".

أشارت وينسلت، التي اجتمعت أيضًا مع المخرج في موقع تصوير فيلم Avatar: The Way of Water، إلى أن "كاميرون ابتكر بعضًا من أكثر الأفلام التي نالت استحسان النقاد والمحبوبة ثقافيًا في حياتها"، وقالت: "إنه أمر مذهل أن تفكر في عدد محبي الأفلام الآخرين الذين أثرت عليهم واستمتعت بهم.. شكرًا لك على السماح لي بأن أكون جزءًا من رحلتك.. أنا أحبك".

بدوره، أشار جيمس كاميرون إلى قوة خطاب كيت وينسلت عندما اعترف بالدموع في رسالتها المصورة، وقال مازحا: "كيت، بالطبع، لقد جعلتني أذرف الدموع قليلا.. لكنها دموع رجولية".