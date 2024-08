شكرا لقرائتكم خبر عن مايلى سايرس تحقق إنجازاً تاريخياً بحصولها على تكريم أساطير ديزني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت الفنانة العالمية الشابة مايلي سايرس أصغر نجمة تحصل على لقب أسطورة ديزني، حيث اشتهرت سايرس بلعب دور هانا مونتانا في مسلسل قناة ديزني الذي تم بثه لأول مرة في عام 2006 عندما كانت تبلغ من العمر 13 عامًا.

في خطاب عاطفي في مؤتمر المعجبين D23، قالت مايلي إنها "ما زالت فخورة بكونها هانا مونتانا".

فازت سايرس بأول جائزة جرامي لها في وقت سابق من هذا العام عن أغنية Flowers، والتي تم وصفها كـ أغنية العام 2023 وقضت 10 أسابيع في المرتبة الأولى في المملكة المتحدة.

تلقت سايرس البالغة من العمر 31 عامًا تصفيقًا حارًا من الحشد الذي بلغ عدده 12000 شخص عندما حصلت على جائزتها في مركز هوندا في أنهايم، كاليفورنيا، موطن ديزني لاند.

وأكدت سايرس للجمهور "لقد تغير القليل من كل شيء" منذ دورها المتميز في لعب دور مراهقة تعيش حياة مزدوجة كنجمة بوب "ولكن في نفس الوقت لم يتغير شيء على الإطلاق".

ظهرت مايلي على المسرح بينما غنت المغنية الريفية لايني ويلسون واحدة من أشهر أغاني هانا مونتانا، The Best of Both Worlds، وأصبحت سايرس عاطفية عندما تحدثت مع الجمهور عن أدائها الأول باسم هانا، وكشفت سايرس قائلة:" كنا بحاجة إلى لقطات لها وهي تعزف في الحفلات الموسيقية ولكن لم يكن أحد يعرف من هي".

وأضافت سايرس أنه تم توزيع التذاكر في مركز تسوق، وتابعت قائلة:" في الواقع كنت فتاة صغيرة ترتدي شعرًا مستعارًا أشقرًا في المركز التجاري ولديها حلم كبير، لكن في قلبي كنت هانا مونتانا وكنت فخورة جدًا بذلك".

وأنهت سايرس خطابها قائلة:"هذه الجائزة مخصصة لهانا وجميع معجبيها الرائعين المخلصين، ولكل من جعل حلمي حقيقة، واقتبس من هانا نفسها، هذه هي الحياة".