فيلم “أفاتار 3”.. هذا كل ما نعرفه عنه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن عشاق فيلم الفانتازيا «أفاتار» على موعدٍ مع فصلٍ جديد من حكايات القبائل، التي تعيش في «باندورا»، المكان الذي تدور فيه أحداث الفيلم.

وفي التفاصيل، كشف صناع الفيلم عن عنوان الجزء الثالث منه وهو «Avatar: Fire and Ash»، مؤكدين أن هذا الموسم سيأخذ الموضوع الأساسي لقصة العمل خطوة أبعد، حيث سيدور حول قبيلة «آش»، التي تعيش داخل المناطق البركانية في «باندورا».

وفي هذا الشأن، قال جيمس كاميرون، في حدث «ديزني D 23»: «ستشاهدون الكثير من (باندورا)، التي لم ترَوْها من قبل»، مشيراً إلى أن الجزء الثالث يتناول مناطق غير مكتشفة داخل تلك المنطقة الخيالية.

وأضاف كاميرون: «أنها مغامرة مجنونة ووليمة للعين، لكنها أيضًا تحمل مخاطر عاطفية عالية جداً، أكثر من أي وقت مضى»، موضحاً أن الشخصيات المحبوبة في الفيلم ستدخل في مناطق صعبة.

كما لمّح المخرج المعروف بأفلام الأكشن والخيال العلمي، والتي غالباً تحصد عوائد مالية كبيرة، إلى أن شعب «آش»، الذي سيظهر في الفيلم، ربما يكون الأكثر ميلًا إلى العنف حتى الآن. مؤكداً أن هناك شخصيات جديدة، ربما نحبها أو نكرهها.

ووفقاً للتقارير، فإن هذا قد يشير إلى أن قبائل «نافي» قد تنقلب على بعضها، ما يعني أن هذه هي المرة الأولى التي لا يكون فيها البشر الأعداء الوحيدين في أفلام «أفاتار»، وسيرى المشاهدون منعطفاً جديداً.

وكان كاميرون قد صوّر فيلم «Fire and Ash» في أعقاب فيلم «Avatar: The Way of Water» لعام 2022، والذي يصور الحرب بين البشرية وقبيلة «Na’vi» (نافي)، بعد عودة إدارة تنمية الموارد الجشعة (RDA) إلى القمر الغريب «باندورا».

وفي ذلك الوقت لمح كاميرون إلى الخلاف داخل قبيلة «نافي»، حيث قال في لقاءٍ صحافي إنه يريد أن يكشف عن قبيلة «نافي» من زاوية أخرى؛ لأنه لم يُظهر طوال الوقت الماضي سوى جوانبها الجيدة، مضيفاً أنه في الأفلام المبكرة، كانت هناك أمثلة بشرية سلبية للغاية، في حين أن «نافي» كانت إيجابية للغاية، وأنه في فيلم «أفاتار 3» سيفعل العكس.

وستلعب الممثلة الإسبانية أونا تشابلن دور «فارانج»، زعيمة عشيرة «آش»، وكذلك ستلعب الممثلة الماليزية ميشيل يوه نجمة «Everything Everywhere All at Once» (كل شيء في كل مكان دفعة واحدة)، دور شخصية بشرية جديدة «الدكتورة كارينا موغ».

كما من المقرر أن ينضم الممثل الإنجليزي، ديفيد ثيوليس، الذي اشتهر بشخصية «ريموس لوبين» في أفلام «هاري بوتر»، ليلعب دور إحدى شخصيات قبيلة «نافي»، التي تُدعى «بييلاك».

ويخضع الفيلم لمرحلة ما بعد الإنتاج الدقيقة، ما يعني أنه سيقدم مشاهد بصرية رائعة، ومن المقرر إصدار الفيلم في ديسمبر 2025.