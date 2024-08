هل سيبدأ الفصل التّالي من قصّة حبّ سيلينا غوميز رسميًّا؟

أثارت الفنّانة والممثّلة سيلينا غوميز الجدل على مواقع التّواصل بإشاعة خطوبتها بعد أن لاحظ المعجبون وجود خاتم جديد في إصبعها.

بدأت التّكهّنات الأسبوع الماضي عندما شاركت قناة ديزني صورة ساحرة لها من سهرة ستقضيها في الخارج مع صديقها المنتج الموسيقيّ بيني بلانكو.

على الرّغم من أنّها بدت مذهلة في فستانها، إلّا أنّ رمز القلب الإيموجيّ الموضوع بشكل استراتيجيّ دائريّ حول إصبعها هو الذي جعل الجميع يتحدّثون. هل كانت سيلينا تخفي بعض المجوهرات الجديدة؟

ولصبّ الزّيت على النار، قام مذيع البثّ الإذاعيّ الشّهير DeuxMoi مؤخّرًا بإطلاق إشاعة جديدة ،إشاعة الارتباط عندما قال “ممثّلة من الدّرجة الأولى/مغنّية شبه متقاعدة” خلال عطلة نهاية الأسبوع في منزل على الشّاطئ مع الأصدقاء. بدا التوقيت مثاليًّا جدًّا بحيث لا يمكن اعتباره محض صدفة، وسارع المشجّعون إلى الرّبط بين النّقاط. هل كانت سيلينا هي المشهورة الغامضة؟

في سلسلة من الصّور التي تمّ نشرها على موقع Instagram يوم الإثنين، يمكن رؤية سيلينا وهي برفقة بعض طلّاب المدارس الثّانوية أثناء الاحتفال بشراكة شركة Rare Beauty للمكياج مع Google. ويظهر بوضوح في عدّة لقطات الخاتم في إصبعها البنصر الأيسر.

لم تخجل نجمة The Only Murders in the Building أبدًا من إظهار حبّها علنًا لـ Blanco، وإذا كان المطّلع على DeuxMoi على حقّ، فإنّ المشاركة لا تزال جديدة. ربّما تريد سيلينا الاستمتاع باللحظة على انفراد قبل تأكيدها للعالم؟

كان المعجبون ينتظرون بفارغ الصّبر تحديثًا رومانسيًا منذ أن أصدرت سيلينا وبيني تعاونهما “I Can’t Get Enough” في عام ٢٠١٩. ولكن لم تؤكّد سيلينا أنّهما كانا أكثر من مجرد شريكَين موسيقيَّين حتى ديسمبر ٢٠٢٣، إذ قدّمت تلميحات عن ذلك.

الآن، مع تلك الحلقة التي لا لبس فيها في دائرة الضوء، يبدو أن الفصل التّالي في قصّة حبّ سيلينا قد يبدأ رسميًّا