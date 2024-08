وفاة الممثلة الأمريكية جينا رولاندز عن عمر يناهز الـ 94 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

رحلت عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية، الممثلة الأمريكية جينا رولاندز، عن عمر يناهز الـ94 عامًا.

وأعلن نجلها المخرج نيك كاسافيتس خبر الوفاة، وأكد أنها عانت من مرض الزهايمر منذ خمس سنوات.

وولدت جينا رولاندز في فرجينيا رولاندز في 19 يونيو 1930، وحصلت على جوائز إيمي وجولدن جلوب ورُشحت لجائزتي أوسكار، ومن أعمالها فيلم (A Woman Under the Influence) وفيلم (Hope Floats) وفيلم (The Notebook).

