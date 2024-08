شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ حافل بالنجاحات والإخفاقات لـ آلان ديلون بعد وفاته اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مسيرة طويلة جلبت له الملايين من المعجبين والعديد من المنتقدين ترك الممثل الفرنسي آلان ديلون إرثًا غنيًا في السينما، بما في ذلك بعض من أعظم كلاسيكيات السينما العالمية، توفى النجم العالمى عن عمر ناهز 88 عاماً، حسبما أفاد أبناؤه الثلاثة بوكالة الصحافة الفرنسية صباح اليوم الأحد.

أسلوب التمثيل المظلم، الذي جسده ديلون في مظهر أكسبه لقب "وجه الملاك"، الذى تميز به على الرغم من أن سمعة ديلون كانت مشوهة أحيانًا بسبب حياته الخاصة المضطربة في بعض الأوقات.

بعد فترة وجيزة من اكتساب الشهرة في أدواره السينمائية المبكرة، عمل ديلون مع بعض أعظم مخرجي الأفلام الأوروبية، الذين اختاروه في أكثر الأعمال احترامًا في تاريخ السينما.

في عام 1960، اختاره المخرج الإيطالي لوتشينو فيسكونتي للمشاركة في فيلم " Rocco and His Brothers" - وهو عمل واقعي اجتماعي عميق يتناول معاناة عائلة من جنوب إيطاليا الريفي، وهم يحاولون شق طريقهم في الشمال الصناعي - والذي توج بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان فينيسيا السينمائي.

وبعد عامين، اختار المخرج الإيطالي، مايكل أنجلو أنطونيوني، ديلون في فيلم "Eclipse" - الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى الأخرى، هذه المرة في مهرجان كان السينمائي.

في عام 1963، لعب ديلون دور ابن شقيق أمير سالينا المحبوب والكاريزمي تانكريدي في فيلم فيسكونتي الفاخر المقتبس عن تحفة جوزيبي توماسي دي لامبيدوزا " The Leopard "، وهذه المرة، فاز الفيلم بجائزة السعفة الذهبية.

في العام نفسه، عمل ديلون لأول مرة مع الممثل جان جابين في فيلم Any Number Can Win، حيث لعب النجم الصاعد والأيقونة الراسخة للشاشة الكبيرة دور ثنائي إجرامي الذىيخطط لسرقة كازينو في كان، واشتهر جابين لدى الجمهور الناطق باللغة الإنجليزية بتصويره لشخصية المفتش ميجريت لجورج سيمنون، ويفتخر بمسيرة طويلة تمتد إلى حقبة ما قبل الحرب، وقد قدم ديلون نموذجًا يُحتذى به.

لم يحظ فيلم Any Number Can Win بإشادة النقاد فحسب، بل حقق أيضًا نجاحًا تجاريًا، حيث بيع 3.5 مليون تذكرة، ومع ذلك، عندما حاول ديلون تحقيق النجاح في سوق شباك التذاكر بالولايات المتحدة واجهت أفلامه الهوليودية الثلاثة إخفاقات تجارية، على الرغم من وجود نجوم مثل دين مارتن، وبسبب عدم شغفه بالأعمال التي عُرضت عليه من بعدها، عاد النجم الفرنسي إلى أوروبا.

ومن ثم عاد ديلون إلى فرنسا، وأعاد الاتصال ببعض المعارف القدامى، في عام 1969، لعب هو والممثلة الألمانية الفرنسية رومي شنايدر -التي كان على علاقة بها من عام 1959 إلى عام 1963- دور زوجين في فيلم The Swimming Pool.

وفي ذلك العام، اجتمع أيضًا مع كل من جابين وهنري فيرنويل، مخرج فيلم Any Number Can Win في فيلم العصابات الفرنسي The Sicilian Clan.

لكن بداية تعاونه مع عملاق الموجة الجديدة جان بيير ميلفيل كانت هي التي أنتجت الفيلم الأكثر لفتًا للانتباه في مسيرة ديلون المهنية The Samurai، حيث كان مظهره "بوجه الملاك" يتناقض بقوة مع دور القاتل المنعزل المنهجي.

استمر ديلون وملفيل في تصوير فيلمين آخرين معًا، The Red Circle وA Cop، آخر فيلمين صنعهما الأخير؛ وكلاهما ينضحان بجو كئيب بشكل واضح.

في الوقت نفسه، بدأ ديلون في تولي أدوار الإنتاج، لينتج أربعين فيلمًا على مدار حياته المهنية.

ومع ذلك، لم يتولى ديلون دور المخرج إلا في عام 1981، لفيلم الإثارة والجريمة For a Cop’s Hide، وأخرج فيلمًا آخر، Le Battant، في عام 1983.

ولكن على الرغم من النجاح المهني الذي لا شك فيه، وجد ديلون سحابة من الشكوك تحوم حوله منذ عام 1968 فصاعدًا، في ذلك العام، عُثر على حارسه الشخصي ستيفان ماركوفيتش ميتًا في مكب نفايات، وعُثر من بعدها على رسالة كتبها ماركوفيتش لأخيه، يقول فيها "إذا قُتلت، فسيكون ذلك خطأ ديلون وفرانسوا ماركانتوني بنسبة 100 في المائة"، وكان الأخير رجل عصابات كورسيكي.

وعلى الرغم من أن الشرطة كانت تشك منذ فترة طويلة في تورطهما في مقتل ماركوفيتش، إلا أن ديلون وزوجته آنذاك ناتالي لم تتم مقاضاتهما أبدًا.

بحلول نهاية الثمانينيات، كان ديلون قد أمضى بالفعل ثلاثين عامًا من حياته المهنية خلفه، ولكن على الرغم من كل الإشادة التي حظي بها هذا العمل فقد شارك ديلون في عدد متزايد من الأفلام الفاشلة مع وصوله إلى المرحلة الأخيرة من حياته المهنية.

خلال تسعينيات القرن العشرين، شارك ديلون في العديد من الأفلام التجارية، مثل Dancing Machine وThe Return of Casanova، وبعد عدة إخفاقات توجت بفيلم Day and Night للمخرج الفرنسي برنارد هنري ليفي، أعلن ديلون اعتزاله السينما في عام 1997، رغم أنه استمر في القيام بأدوار عرضية.