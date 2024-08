شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مايكل مادسن بتهمة الاعتداء المنزلى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت الشرطة الأمريكية القبض على الممثل الأمريكى مايكل مادسن فى ماليبو بتهمة الاعتداء المنزلى بعد خلاف مع زوجته، حيث استجابت محطة شرطة ماليبو لاستدعاء بعد منتصف الليل، وتم القبض على الممثل، 66 عامًا، بتهمة تتعلق باستخدام "القوة أو العنف" ضد شريكة حياته.

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن السلطات أُبلغت بـ "الاضطراب العائلي"، حيث زعمت الإدارة المحلية أن امرأة زعمت أن "زوجها دفعها خارج مسكنهما".

مادسن متزوج من الممثلة ديانا مادسن، وقال مدير أعماله لـ موقع Variety : "كان خلافًا بين مايكل وزوجته، ونأمل أن يتم حله بشكل إيجابى لكليهما".

وتم إطلاق سراح مادسن بعد دفع كفالة قدرها 20 ألف دولار.

اشتهر مادسن بظهوره المنتظم فى أفلام كوينتين تارانتينو، وربما كان أبرزها دور السيد بلوند فى فيلم Reservoir Dogs عام 1992، حيث رقص بشكل لا يُنسى على أنغام أغنية Stealers Wheel's Stuck In The Middle With You بينما كان يشوه أذن ضابط شرطة أسير.