"Alien: Romulus" ينتزع صدارة شباك التذاكر من "Deadpool and Wolverine"

نجح فيلم الإثارة والخيال العلمي "Alien: Romulus" من انتزاع صدارة شباك التذاكر الأمريكي في أسبوع عرضه الأول من فيلم الأبطال الخارقين "Deadpool and Wolverine" بعد تصدره شباك التذاكر الأمريكي والعالمي طيلة الأسبوعين الماضيين وتخطيه حاجز المليار دولار حول العالم.

وحقق فيلم "Alien: Romulus" إجمالي إيرادات بلغت 42 مليون دولار متفوقًا على فيلم "Deadpool and Wolverine" الذي حقق هذا الأسبوع 30 مليون دولار، وجاء في المركز الثالث فيلم الرومانسية "It Ends with Us" بـ 24 مليون دولار، بينما في المركز الرابع جاء فيلم التشويق والإثارة "Twisters" بـ 10 مليون دولار، وفي المركز الخامس فيلم الرسوم المتحركة "Caroline" بـ 9.6 مليون دولار.

واحتل المركز السادس فيلم الرسوم المتحركة "Despicable Me 4" بـ 6.3 مليون دولار، وفي المركز السابع فيلم الرسوم المتحركة "Inside Out 2" بـ 3.5 مليون دولار، بينما احتل المركز الثامن فيلم الإثارة والتشويق "Trap" بـ 3.4 مليون دولار، وجاء في المركز التاسع فيلم الفانتازيا "Stree 2" بـ 2.6 مليون دولار، وفي المركز العاشر والأخير فيلم الكوميديا "Borderlands" بـ 2.4 مليون دولار.

فيلم "Alien: Romulus" هو الجزء السابع من سلسلة أفلام الرعب والخيال العلمي الشهيرة "Alien" التي عرض أول أجزائها عام 1968 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا من بطولة الممثلة الأمريكية سيجورني ويفر، للمخرج العالمي ريدلي سكوت بإيرادات عالمية بلغت 131 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 18 مليون دولار فقط، لتقرر "20th Century Fox" الشركة المنتجة للفيلم إنتاج المزيد من الأجزاء والتي عرضت تباعًا خلال السنوات الماضية وحققت نجاحًا جماهيرًا فاق كل التوقعات.

