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ميرنا وليد - بيروت - أنجبت الأميرة رجوة في الثاني من شهر آب/ أغسطس الحالي، طفلتها الأولى إيمان، من الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.
وظهرت الأميرة إيمان في إطلالات متنوعة، لفتت فيها الأنظار ببساطتها، إذ أنها لم تكن مزخرفة أو مصممة خصيصا لها لأنها أميرة ومن عائلة ملكية، بل كانت متواضعة.
ففي آخر ظهور لها، عندما شارك الأمير الحسين صورة له بالبدلة العسكرية وهو يحملها، كانت الأميرة الصغيرة إيمان ترتدي طقم باللون الزهري "Sophie La Girafe Print Footie" من "luna baby" يبلغ سعره 50$ تقريبا، مع قبعة "Sophie La Girafe pink print hat " من العلامة نفسها يبلغ سعرها 15 دولار، كما كانت ملفوفة ببطانية باللون الأزرق والأبيض "Organic Cotton Muslin Swaddle" من علامة "Aden + Anais" سعرها 60$.
وفي الظهور الأول للأميرة إيمان، عندما كان الأمير الحسين يحملها في مقطع الفيديو، كانت الأميرة ملفوفة ببطانية من القطن الناعم المخرم الأطراف "Merino Blanket in Ecru"، من "Tartine et Chocolat "، يبلغ سعرها 100 دولار تقريبا.
وفي صور أخرى، عند زيارة العائلة الملكيّة المستشفى، وبينما كانت الأميرة إيمان بين أحضان جدها الملك عبد الله الثاني، كانت ملفوفة ببطانية من الموسلين القطني مطبّعة بأزهار صغيرة ملوّنة "Cotton Muslin Squares in Coubtry Floral"، من علامة "Aden + Anais" يبلغ سعرها 70$ تقريبا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير الحسين والأميرة رجوة يفضلان ملابس متواضعة لطفلتهما الأميرة إيمان.. إليكم أسعارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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