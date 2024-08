سيجورني ويفر تتسلم جائزة الأسد الذهبي في حفل مهرجان فينيسيا السينمائي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حصلت الفنانة العالمية سيجورني ويفر على جائزة الأسد الذهبي، عن إنجاز مدى الحياة، وذلك في حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الـ81، والذي يستمر حتى يوم 7 سبتمبر المقبل.

وسط تصفيق حار، وبحضور نخبة من الممثلين العالميين وصناع السينما، أعربت "سيجورني"، عن سعادتها بجائزة "الأسد الذهبي"، وقالت: "فخر وشرف كبير الفوز بجائزة الأسد الذهبي، ودعوتي للانضمام إلى هذه الكوكبة من الفنانين شرف كبير وأنا متواضعة حقًا لتقديركم".

وأكملت: "لقد حظيت بالعمل مع العديد من صناع الأفلام المتميزين. أشكر كل واحد منهم على العمل الذي قمنا به معًا. لقد كانت مغامرة رائعة".

انطلق اليوم حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي فى دورته الـ 81، والذي سيقام في الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى 7 سبتمبر المقبل، في جزيرة ليدو فينيسيا، في إيطاليا.

ويشارك في المهرجان عدد كبير من الأفلام العالمية، هم The Room Next Door، Campo di Battaglia، Leurs Enfants Après Eux، The Brutalist، The Quiet Son، Vermiglio ،Sicilian Letters، Queer، Love، April، The Order، Maria، Trois Amies، Kill the Jockey، Joker: Folie à Deux، Babygirl، I’m Still Here، Diva Futura، Harvest، Youth – Homecomin، Stranger Eyes.

اقرأ أيضا..

والد أنغام: "ابنتي صوت مصر.. والجمهور يدرك قيمتها" (فيديو)

تركي آل الشيخ يكشف فعاليات 14 منطقة ترفيهية في "موسم الرياض 2024"