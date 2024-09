وفاة مغني الراب الأمريكي فاتمان سكوب بأزمة قلبية على خشبة المسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

توفي مغني الراب الأمريكي فاتمان سكوب، إثر أزمة قلبية مفاجئة، أمس السبت، بعدما وقع مغشيًا عليه، أثناء أدائه حفلًا غنائيًا أول أمس الجمعة 30 أغسطس.

وأعلنت أسرته خبر الوفاة، في بيان عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك": "بالنيابة عن مدينة هامدن، أقدم التعازي القلبية لعائلة وأصدقاء إسحاق فريمان، المعروف باسم فاتمان سكوب. لقد كان مؤديًا رائعًا وله عدد كبير من المتابعين كما يتضح من آلاف المعجبين الذين جاءوا لرؤية آخر أداء له في هامدن تاون سنتر بارك، أنا ممتن للجمهور وللمسعفين الذين حاولوا تقديم المساعدة المنقذة للحياة، لأي شخص يواجه صعوبة في التعامل مع فقدان إسحاق والحداد عليه خاصة بعد مشاهدة المأساة تتكشف في تاون سنتر بارك، سنستضيف استشارات الحزن مع الأخصائي الاجتماعي لدينا".

ولد فاتمان سكوب عام 1971 في مدينة نيويورك الأميركية، وحقق نجاحًا كبيرًا عام 1999 بأغنية "Be Faithful" التي تصدرت قوائم الاستماع في بريطانيا وأيرلندا، وشارك ضيفا في أغنية "Lose Control" للمغنية ميسي إيليوت، وحصلت الأغنية على جائزة الغرامي لأفضل فيديو كليب، ورشحت لأفضل أغنية راب 2006. وظهر أيضا في "It’s Like That" مع ماريا كاري.

