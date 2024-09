شكرا لقرائتكم خبر عن جاندالف يقترب من العودة لتمثيل دوره في The Lord Of The Rings والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتهر النجم العالمي إيان ماكيلين، بشخصيته "جاندالف"، في سلسلة The Lord Of The Rings التي استمرت لسنوات قبل أن تتحول إلى مسلسل تليفزيوني تعرض حاليًا، أولى حلقات موسمه الثاني عبر شبكة أمازون العالمية، وسرعان ما فجر "ماكيلين" أنه يقترب من إعادة تمثيل دوره "جاندالف" الذي قدمه لسنوات في أفلام آندي سيركس المقرر طرحها خلال السنوات المقبلة. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإنه يبدو أن السير إيان ماكيلين قد يعود إلى دوره المحبوب كساحر جيه آر آر تولكين بعد الكشف عن أنه تم الاتصال به بشأن الظهور في أفلام سيد الخواتم الجديدة، وصرح ماكيلين لمجلة The Big Issue: "لا أستطيع أن أخبرك بأكثر من ذلك، ولكن لقد قيل لي أنه سيكون هناك المزيد من الأفلام وسيشارك فيها غاندالف ويأملون أن ألعب دوره". وأضاف الممثل البالغ من العمر 85 عامًا، والذي يتعافى من سقوطه عن المسرح في مسرحية Player Kings في ويست إند بلندن: "متى؟ لا أعرف، ما هو السيناريو؟ لم يُكتب بعد.، لذا، من الأفضل أن يكونوا سريعين، مضيفاً إنه لا يخطط للاعتزال عن التمثيل "سأستمر في ذلك طالما استمرت ساقاي ورئتاي وعقلي في العمل". وسبق وأعلنت شركة Warner Bros. Discovery في مايو أن آندي سيركيس سيخرج ويشارك في بطولة فيلمين جديدين من سلسلة سيد الخواتم، بعنوان سيد الخواتم: البحث عن جولوم. من المقرر أن يتم إطلاق الفيلم الأول في عام 2026.

