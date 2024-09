إيما روبرتس تحلم بتجسيد بريتني سبيرز في الفيلم الجديد "The Woman in Me"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الممثلة الأمريكية إيما روبرتس، أنها تحلم بتجسيد السيرة الذاتية لنجمة البوب الأمريكية بريتني سبيرز في الفيلم الجديد الذي تم الإعلان عنه "The Woman in Me" وتدور أحداثه عن مذكرات بريتني، والمقرر البدء في عمليته الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.

وقالت إيما روبرتس أثناء حوارها مع موقع "Cosmopolitan" إن هناك أقاويل وإشاعات عن اختيارها للمشاركة بالفيلم المرتقب، وعن إمكانية تجسيدها لشخصية بريتني سبيرز بإحدى مراحل حياتها، علقت: "حلم بالنسبة لي تجسيد شخصية بريتني سبيرز، وهي إشاعة ولكن أتمنى أن تصبح حقيقة، وأتذكر قيامي بالتمرين على أغانيها في غرفتي وكنت أقول لنفسي لن أغادر هذه الغرفة إلا عندما أحفظ كل كلمة".

كشفت شركة "Universal" عن شراء حقوق الملكية الفكرية الخاصة بمذكرات بريتني سبيرز "The Woman in Me" وتحويلها إلى فيلم سينمائي، وعن تفاصيل الفيلم أكد موقع "Deadline" أن المنتج الأمريكي جون إم. تشو سيتولى العملية الإخراجية للفيلم الذي اشتهر خلال السنوات الماضية بإخراج عدد من الأعمال التجارية الناجحة، منها فيلم الأكشن "G.I.Joe: Retaliation" عام 2013، وفيلم الدراما "Now You See Me 2" عام 2016، مرورًا بفيلم الكوميديا والدراما "Crazy Rich Asians" عام 2018.

تعاقدت بريتني سبيرز على كتاب "The Woman in Me" عام 2022 بمبلغ يقدر بـ 15 مليون دولار، ويتطرق الفيلم إلى مشوار بريتني سبيرز منذ بدايتها لانطلاقها في عالم الشهرة والغناء مرورًا بأزماتها العاطفية وصولًا إلى وقتنا الحالي كونها أحد أشهر نجوم الغناء حول العالم.

