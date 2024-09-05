إيمان العاصي بدون مكياج وآيتن عامر داخل حمام السباحة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

محمد سامي

نشر المخرج محمد سامي، صورة جديدة له ظهر فيها برفقة زوجته الفنانة مي عمر، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

آيتن عامر

ظهرت الفنانة آيتن عامر، داخل "حمام السباحة" عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

جنات

خطفت الفنانة جنات، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت مرتدية فستان أنيق باللون الأزرق.

نهال عنبر

شاركت الفنانة نهال عنبر، متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل باللون البنفسجي.

محمد محسن

ظهر المطرب محمد محسن برفقة زوجته الفنانة هبة مجدي، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وظهرت بـ"نيو لوك" جديد، ونالت إعجاب متابعيها.

بسمة داود

شاركت الفنانة الشابة بسمة داود، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت برفقة كلبها"، وعلقت: "الشخص الوحيد اللي مسموح له يأكل بصوت جنبي".

إيمان العاصي

ظهرت الفنانة إيمان العاصي، بإطلالة كاجوال وبدون مكياج، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وخطفت من خلالها الأنظار إليها.

نورهان

نشرت الفنانة نورهان، صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام، وظهرت خلالها داخل سيارتها.

إنجي المقدم

تستمتع الفنانة إنجي المقدم بعطلتها الصيفية، إذ نشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وظهرت فيها بإطلالة صيفية مرتدية خلالها "توب" باللون الأبيض وبنطلون أزرق.