هلال التّنبيليك بديلة نسليهان أتاغول بعد حمل الأخيرة وأنسحابها؟ اقرأ التفاصيل

بعدما أعلنت الممثّلة التّركيّة، نسليهان أتاغول، انسحابها من المسلسل التّاريخيّ “الحبّ في أيّام الاحتلال” بسبب حملها، بدأت شركة الإنتاج “القمر” بالبحث مباشرة عن بديلة عنها إذ بدأت التفاوض مع الممثّلة هلال التّنبيليك بطلة “كان يا مكان في تشوكوروفا” أو “مرارة الحبّ”.

تلقّى الممثّل كنان أميرزالي أوغلو أيضًا عرضًا لبطولة المسلسل الذي تدور أحداثه في عام ١٩١٨.

العمل، الذي لا يزال قيد الإعداد، وهو من تأليف يلماز شاهين وبينار بيكبولاتا اللذَين من أعمالهما التّلفزيونيّة التي لا تنسى (حياتي الرّائعة، رامو، علي رضا، حريم السّلطان وسنوات الصّفصاف).

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في حال وافقت “هلال” على العمل ستجسّد فيه شخصيّة امرأة روسيّة تدعى “فيرا جريجوف” تعمل كعميلة عند العدوّ لمصلحة الأتراك وسيتضمّن المسلسل مشاهد تشويق وإثارة ”أكشين” أيضًا.