بالفيديو- هاندا أرتشيل ساحرة في البندقيّة بتوقيع إيلي صعب

خطفت الممثّلة التّركيّة، هاندا أرتشيل، الأنظار خلال مشاركتها في فعاليّات مهرجان البندقيّة السّينمائيّ، إذ لبّت دعوة إحدى دور المجوهرات التي كشفت النّقاب في هذه المناسبة عن عقد فريد من نوعه من المجوهرات الرّاقية.

تألّقت هاندا في هذه الاحتفاليّة بتصميم حمل توقيع أشهر المصمّمين اللبنانيّين وهو إيلي صعب، فاختارت ثوبًا أنيقًا ذا لونَين أبيض وأسود فبدت في كامل جاذبيّتها وجمالها. (http://www.instagram.com/p/C_iRnGFIReg/)

على صعيد الأعمال، انتهت هاندا أرتشيل وزميلها الممثّل باريش أردوتش من تصوير فيلمهما الجديد “دعها للرّياح” الذي من المتوقّع أن يُعرض على منصّة نتفليكس.

ويجتمع كلا الممثّلَين التركيَّين في بطولة فيلم كوميديّ رومانسيّ جديد تدور أحداثه في قصّة رومانسيّة في مدينة أزمير التّركيّة.

تؤدّي “أرتشيل” (من أعمالها “أنت أطرق بابي”، “الحبّ لا يفهم الكلام”) دور “أسلي ماتسوي”، التي تقدّم التّضحيات لإنقاذ شركة عائلتها، ثمَّ تجمعها قصّة حبّ مثيرة مع “باريش” الذي يقوم بدور رجل الأعمال “إيجي بازيجي”.

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يجسّد “باريش” (من أعماله “حبّ للإيجار”، “الغراب”) في الفيلم شخصيّة رجل أعمال، والعمل من النّوع الدّراميّ الرّومانسيّ من إنتاج O3 Medya وكتابة جيلان ناز بايلان التي حقّق فيلمها الأوّل (مروة كولت) نجاحًا كبيرًا في تركيّا على منصّة نتفلكس. والفيلم من إخراج إنجين إردن .