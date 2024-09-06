شكرا لقرائتكم خبر عن كريم آدم صاحب بوستر فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو: تشرفت بتصميمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مصمم الجرافيك كريم آدم، على مشاركة متابعيه بصورة لبوستر فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" المشارك في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ81 والممتدة حتى السبت المقبل، حيث نشر صورة لبوستر الفيلم وكتب: "تشرفت بتصميم بوستر الفيلم المصري (البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو)، المشارك في مهرجان فينيسا السنيمائي الدولي".



بوست كريم أدم

وحرص صناع فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" للمخرج خالد منصور، على إحضار الكلب المشارك في الفيلم بالعرض الخاص الأول للعمل ضمن برنامج Orizzonti Extra، خلال فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي فى دورته الـ81 الممتدة حتى 7 سبتمبر الجارى.

وحظى فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" بثلاثة عروض خلال فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وكان عرضه العالمي الرسمي الأول أمس الأربعاء تمام التاسعة مساء في قاعة SALA GIARDINO السينمائية، وسبقه في نفس اليوم ونفس القاعة عرض للفيلم ولكن في 2.30 ظهرًا والذى كان عرضا خاصا للصحافة والصناع، أما العرض الثالث والأخير فكان اليوم الخميس في تمام التاسعة صباحا في قاعة SALA GIARDINO.



بوستر الفيلم



العرض العالمي الأول بحضور أبطال الفيلم عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء وسما إبراهيم. ومعهم المخرج والكاتب خالد منصور والمنتجون محمد حفظي ورشا حسني. بالإضافة إلى فريق العمل السيناريست محمد الحسيني، مدير التصوير أحمد طارق ومصممة الملابس ناردين إيهاب، والمونتير أحمد الجندى والموسيقار أحمد مصطفى زكى ومصمم الصوت محمد صلاح، مصمم الإنتاج مارك وجيه، ومحمد جمال الـ Line Producer.

مهرجان فينيسيا هو المحطة الأولى لعرض الفيلم رسميا بعد رحلة استمرت لأكثر من 8 سنوات ما بين التحضير والتصوير، وتدور أحداث الفيلم الذي ينتمي لنوعية الأفلام الدرامية حول حسن، الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد "رامبو" من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي.

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" من إنتاج محمد حفظي من خلال شركة فيلم كلينك والمنتجة رشا حسني التي تخوض أولى تجاربها في إنتاج الأفلام الروائية الطويلة بالتوازي مع مسيرتها المهنية الناجحة في مجالي النقد والبرمجة السينمائية في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية المهمة ومن توزيع فيلم كلينك المستقلة للتوزيع في جميع أنحاء العالم.