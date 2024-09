شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رحمي تشارك فى فيلم صيني مع النجم شين تينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة ياسمين رحمي في فيلم صيني عالمي، بعنوان once upon a time in middle east، وهو فيلم روائي طويلة بطولة النجم الصيني شين تينج، وإخراج وين مووى، حيث تقدم دور امرأة عربية.

وأعربت ياسمين رحمي عن سعادتها البالغة بالمشاركة في الفيلم، قائلة لـ ”الخليج 365” إنها قامت بالسفر إلى الصين لمدة شهرين لتصوير الفيلم، إلى جانب تصوير بعض أيام الفيلم في مصر.

وتابعت ياسمين رحمي: "سعيدة أن مصر أخيرًا فتحت بابها لتصوير الأفلام العالمية، وكان فى تسهيل كبير لإجراء التصوير هنا"، ومشيرة إلى أنه تم الانتهاء من التصوير ومن المقرر عرضه عام 2025.

يذكر أن ياسمين رحمي شاركت في رمضان الماضي في مسلسل "بابا جه"، وهو مكون من 15 حلقة، من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والأطفال هنا، وسليم مصطفى، ولافينا نادر وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.



ياسمين رحمي والنجم شين تينج

ياسمين رحمي والمخرج وين مووى