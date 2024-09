بعد التنمر عليه.. جوني ديب يفاجئ جمهوره ويخضع لعملية تجميل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم العالمي جوني ديب في أحدث ظهور له خلال استمتاعه بعطلته في جزر الباهاما، حيث ظهر ديب بأسنان ناصعة البياض بعد إجراء عملية تجميلية، بعدما طالبه العديد من جمهوره ومتابعيه بمحاولة إصلاحها بسبب ظهوره بشكل غير لائق وكانت دائمًا تظهر متكسرة ومصفرة بسبب كثرة التدخين.

وظهر جوني ديب بالفيديو وهو يقوم بتحية عدد من المتواجدين الذين حرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية، وانهالت عليه تعليقات التهنئة من قبل جمهوره الذين أشاروا إلى أن جوني ديب كان سعيدًا بمقابلة جمهوره.

تعرض جوني ديب للعديد من الانتقادات خلال السنوات الأخيرة بسبب ظهور أسنانه بشكل غير لائق وكونه نجم عالمي يتابعه الملايين حول العالم وطالبه البعض بإجراء عملية تجميلية وهو ما كان يرفضه ديب في البداية، ولكن يبدو أنه انصاع إلى طلب جمهوره وأجرى بالفعل عملية تجميلية قام خلالها بإصلاح أسنانه وعلق المتابعين: "جيد له إصلاح أسنانه، كثير من الناس محظوظون لأنهم قادرون على إصلاح أسنانهم، وأن وجود أسنان سيئة هو في الواقع لا يؤثر عليك جسديًا فقط، بل يؤثر عليك عقليًا أيضًا".

يواصل جوني ديب تصوير فيلمه الجديد "Modi- Three Days on the Wings of Madness" الذي يعد تجربته الإخراجية الثانية بعد فيلم الدراما "The Brave" عام 1997، ويشارك ببطولة الفيلم النجم العالمي ال باتشينو، تدور أحداث الفيلم في شوارع الحرب العالمية الأولى في باريس، حول الفنان البوهيمي الإيطالي موديلياني الذي يبحث عن منزل لفنه في بحث يائس بين القنابل ورجال الشرطة، ومن المقرر عرض الفيلم تجاريًا نهاية العام الجاري.

يذكر أن جوني ديب يشارك ببطولة فيلم الفانتازيا والكوميديا "The Carnival at the End of Days" وسط نخبة من نجوم هوليوود وهم آدم درايفر، جيسون موموا، جيف بريدجز ومن المقرر عرضه تجاريًا خلال الفترة المقبلة.

