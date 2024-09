ماثيو ماكونهي يدعم ابنه في أول فيلم سينمائي له

ياسر رشاد - القاهرة - دعم نجم هوليوود ماثيو ماكونهي ابنه ليفي بينما يستعد لظهوره الأول كممثل في فيلم جديد من بطولة كريس برات .

وبحسب موقع "هالو" سيظهر الممثل البالغ من العمر 16 عامًا إلى جانب نجم فيلم "Guardians of the Galaxy" في إنتاج "Way of the Warrior Kid".

استنادًا إلى كتاب يحمل نفس الاسم من تأليف جوكو ويلينك، سيتم إنتاج الفيلم بواسطة Apple وSkydance، وإخراج جوزيف ماكجينتي نيكول ، وكتابة ويل ستابلز.

ورغم أن ماثيو ماكونهي ليس ضمن فريق العمل لكنه ظهر في موقع التصوير لدعم ابنه في زيارة سريعة، يمكن رؤية الثنائي الأب والابن يتشاركان لحظة خاصة خارج الكاميرا، حيث أظهر ماثيو دعمه لليفي في رحلته الجديدة في مجال التمثيل.

تحدث ماثيو ماكونهي سابقًا عن التأثير الذي أحدثه أطفاله عليه، سواء في حياته الشخصية أو المهنية، وقال في تصريح لمجلة بيبول في وقت سابق من هذا العام: "إن إنجابي للأطفال جعلني فنانًا أفضل وممثلًا أفضل، لأن الأطفال يرون الأشياء للمرة الأولى طوال الوقت. فأسئلتهم بريئة".

وأضاف ماثيو: "أصبحت راويًا أفضل للقصص لأن لدي أطفالًا، أي أنني أعود إلى المنزل من العمل في مسلسل مثل True Detective، فيسألني طفلي البالغ من العمر 4 سنوات، "ماذا فعلت اليوم؟" لا أستطيع أن أخبرهم بما يدور حوله المسلسل حقًا، فهو غير مناسب لعمرهم، لذلك يجب أن أسرد لهم قصة مثالية."

وأردف ماثيو: "ولذلك كان علي أن أصبح راويًا أفضل للقصص حتى أتمكن من إخبار أطفالي عن الرجل الصالح، والرجل الشرير، والوحش في هذا، لأحكي لهم قصة كنت فيها."