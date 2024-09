فيلم "ملفات بيبي" يفتح النار على فساد نتنياهو بمهرجان تورنتو السينمائي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفيلم الوثائقي "ملفات بيبي" الذي أنتجه أليكس جيبني عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإخراج أليكسيس بلوم، مبيعات قياسية قبل عرضه في تورنتو .

وبحسب موقع "ديدلاين"، يسلط الفيلم الضوء عالميًا على نتنياهو مع استمرار ارتفاع حصيلة القتلى في الحرب القائمة على قطاع غزة والتي اندلعت منذ 7 أكتوبر الماضي، يعد الفيلم الوثائقي بإلقاء نظرة غير مسبوقة على القصة وراء محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي الجارية بتهمة الفساد وكيف تؤثر على أفعاله الحالية.

يتضمن العمل لقطات مسربة من مقاطع فيديو تحقيقات الشرطة مع نتنياهو وزوجته سارة وابنه يائير، والتي أجريت من عام 2016 إلى عام 2018 كجزء من التحقيق الجنائي الذي استمر 8 سنوات والذي أدى إلى توجيه الاتهام للسياسي المثير للجدل في نوفمبر 2019، بتهمة خيانة الثقة والرشوة والاحتيال.

وتخلل هذه المادة مقابلات مع شخصيات إسرائيلية رئيسية بما في ذلك رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، والمتحدث السابق باسم نتنياهو نير هيفيتز، ورئيس جهاز الأمن الداخلي السابق عامي أيالون، والصحفي الاستقصائي رافيف دراكر وغيرهم.

وأثارت أنباء عرض الفيلم في تورنتو حالة من الإثارة في وسائل الإعلام في إسرائيل، حيث تخضع المواد المتعلقة بالتحقيق والمحاكمات لحظر النشر، حيث أشار المعلقون إلى أن العمل لن يحصل على إصدار رسمي في إسرائيل أبدًا.

وتأمل المخرجة الحائزة على جائزة الأوسكار، والتي تنتج الفيلم تحت راية شركتها Jigsaw Productions التي يقع مقرها في نيويورك ، في إثارة الجدل العالمي والتواصل مع شركاء التوزيع الدوليين من خلال عرض الفيلم في مهرجان تورنتو الدولي كعمل قيد التنفيذ.

ووصف موقع TIFF Docs فيلم نتنياهو بأنه "كشف صحفي عاجل"، وهو من إخراج المخرجة بلوم المولودة في جوهانسبرج والمقيمة في الولايات المتحدة، والتي بدأت المشروع قبل السابع من أكتوبر.

كما يتناول الفيلم الوثائقي أيضًا محاولة بنيامين نتنياهو في عام 2023 إحداث تعديلات قضائية من شأنها أن تمنحه سيطرة أكبر على المحكمة العليا في إسرائيل.، ووصفت بلوم هذا التطور، الذي أثار احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء إسرائيل، بأنه المحفز لمشاركتها في المشروع.

وتتناول المخرجة أيضًا اتهامات الفساد التي أثرت على الرد العسكري الذي قاده نتنياهو على هجوم حماس في السابع من أكتوبر، وتردده في الدخول في مفاوضات جادة بشأن الرهائن.

رشحت بلوم ثلاث مرات لجائزة إيمي برايم تايم عن فيلم Divide and Conquer: The Story of Roger Ailes (2018)، والذي أنتجه جيبني تنفيذيًا، وفيلم Bright Lights: Starring Carrie Fisher وDebbie Reynolds (2017).

وتتضمن الاعتمادات الأحدث فيلم Catching Fire: The Story Of Anita Pallenberg ، الذي أخرجته بالاشتراك مع سفيتلانا زيل، والذي عُرض لأول مرة في كان في عام 2023.