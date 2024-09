غابت عن حفل التكريم.. نيكول كيدمان تحصد جائزة أفضل ممثلة في مهرجان البندقية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أسدل مهرجان البندقية السينمائي الستار على النسخة 81 بتوزيع جوائزه المرموقة في “قصر السينما” على المبدعين المشاركين الذين تنافسوا عبر أفلامهم منذ 28 أب (أغسطس).

جائزة وفاجعة نيكول كيدمان

وغابت الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان بسبب وفاة والدتها، عن تسلّمها جائزة أفضل ممثلة عن دورها في “بيبي غيرل” Babygirl، للمخرجة الهولندية هالينا ريين، وتدور أحداثه حول مديرة تنفيذية ناجحة، تغامر بعلاقة عاطفية مع متدرب يصغرها سنًا، ويشارك في الفيلم أيضًا هاريس ديكنسون وأنطونيو بانديراس.

واستلمت هالينا جائزة كيدمان تاليةً رسالة باسم الأخيرة: “علمتُ بعد وقت قصير من وصولي إلى البندقية بوفاة والدتي جانيل كيدمان. أنا في حالة صدمة ويجب أن أكون مع عائلتي. أهدي هذه الجائزة لها. لقد صاغتني، وأرشدتني، وصنعتني. أنا ممتنة للغاية لأنني أستطيع أن أقول اسمها لكم جميعاً من خلال هالينا”.

ونال الممثل الفرنسي فنسان ليندون بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم The Quiet Son.

أفضل فيلم… وأطول مدة تصفيق

وفاز فيلم The Room Next Door (الغرفة المجاورة) بجائزة الأسد الذهبي. وهو أول فيلم ناطق بالإنكليزية للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار من بطولة تيلدا سوينتون و جوليان مور، وتدور أحداثه حول مراسلة حرب تموت بعد معاناتها مع السرطان، وروائية كانت زميلة عمل سابقة لها، والفيلم مقتبس عن رواية What Are You Going Through، للروائية الأميركية سيغريد نونيز.

وتجدر الإشارة إلى فيلم “الغرفة المجاورة” حصد لدى عرضه في فعاليات المهرجان تصفيقاً تراوحت مدته بين 17 و18 دقيقة متواصلة.

وفي المرتبة الثانية، حلّ فيلم Vermiglio بجائزة الأسد الفضي للمخرجة الإيطالية ماورا ديلبيرو، وهو دراما عائلية هادئة تدور أحداثها في جبال الألب في إيطاليا خلال الحرب العالمية الثانية.

أفضل إخراج The Brutalist

وتلّقى المخرج برادي كوربيت الذي كتب السيناريو بالتعاون مع زوجته مونا فاستفولد، جائزة الأسد الفضي لأفضل مخرج عن فيلمه The Brutalist. وتدور أحداثه حول رجل هاجر إلى الولايات المتحدة ليبدأ العمل لدى شخص ثري، لكنه سريع الغضب، ويعمل على لم الشمل مع زوجته المريضة، فيبدأ في بناء المبنى الذي يحلم به، لكنه يتعرض لحادث مصيري يغير حياته إلى الأبد. وشارك في بطولة الفيلم إلى جانب أدريان برودي عدد من النجوم من بينهم جو ألوين، أليساندرو نيفولا، جوناثان هايد…

غزّة حاضرة في مهرجان البندقية

وفازت المخرجة سارة فريدلاند جائزة “أوريزونتي” لأفضل مخرج وأفضل فيلم أول بجائزة أسد المستقبل، عن فيلمها Familiar Touch.

وقالت فريدلاند على خشبة المسرح: “باعتباري فنانة يهودية أميركية (…)، لا بد لي أن أشير إلى أنني أقبل هذه الجائزة في اليوم الـ336 للإبادة الإسرائيلية في غزة والعام الـ76 للاحتلال”.

وأضافت: “أعتقد أن من مسؤوليتنا كعاملين في مجال السينما استخدام المنصات المؤسسية التي نعمل من خلالها للتصدي لإفلات إسرائيل من العقاب على الساحة العالمية. وأنا متضامنة مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرير”.

يُذكر أن مهرجان فينيسيا السينمائي كرّم في حفل الافتتاح، الممثلة الأمريكية سيغورني ويفر، بجائزة “الأسد الذهبي” لإنجاز العمر.