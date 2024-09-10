لورين سانشيز تتألق خلال أسبوع الموضة في نيويورك .. سعر فستانها صادم

ميرنا وليد - بيروت - سرقت مذيعة الأخبار السابقة لورين سانشيز الأضواء إلى جانب خطيبها جيف بيزوس في حفل العشاء الذي أقامته مؤسسة Kering Foundation لرعاية النساء يوم الاثنين.

كما ظهر الزوجان مذهلان على السجادة الحمراء في The Pool خلال أسبوع الموضة في نيويورك في الحفل السنوي الثالث، الذي يدعم المنظمات المكرسة لإنهاء العنف الإجتماعي.

ابهرت البالغة سانشيز من العمر 54 عاماً في ثوب أوسكار دي لا رنتا الكاشف، وهي تعانق شريكها المؤسس لشركة أمازون، 60 عامًا.

كان فستانها يتميز بالمخمل المزخرف والدانتيل ، ويبلغ سعره 9000 دولار أميركي.

انضم الثنائي المثالي لإلتقاط الصور إلى جانب عدد من زملائهم المشاهير ، منهما كيم كارداشيان وداكوتا جونسون، في دعم هذا الحدث الخيري.

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