جنا دياب تروج لأغنيتها الجديدة وتكشف عن موعد طرحها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل جنا دياب ابنة النجم عمرو دياب الترويج لأحدث أغانيها بعنوان "Season One" والمقرر طرحها خلال الأيام القليلة الماضية عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت جنا صور من كواليس تصوير الأغنية عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تتابع تصوير أغنيتها وعلقت: "يا ناس، الموسم الأول يوم 20 سبتمبر، فخورة بالتعاون الذي جمع بيننا ولا أستطيع الانتظار لأشارككم الأغنية، كانت البداية لكل شيء ولا أستطيع أن أعبر عن مدى حماسي بهذه الأغنية بحبكم يا ناس".

طرحت جنا دياب مؤخرًا أغنية بعنوان "I'll Just Say It" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وعلقت: " إذا كنت تشعر بأن الحياة مرهقة، ولديك مشاعر الشك في النفس، وترغب في الصراخ والبكاء فاذهب إلى أغنيت سأقول ذلك فقط على كل المنصات".

كشفت جانا دياب مؤخرًا عن أول أغانيها على طريقة الفيديو كليب بعنوان "Escape Plan"، ونشرت جانا مقطع فيديو عبر حسابها على نفس التطبيق أوضحت خلاله كواليس التصوير حيث ظهرت بعدد من الإطلالات المختلفة بعدد من شوارع وأحياء القاهرة.

تعاقدت "جانا" خلال الفترة الماضية مع شركة "إنترسكوب" وهي شركة تسجيلات أمريكية أعلنت خلالها بدء مسيرتها الغنائية بشكل احترافي على خطى والدها عمرو دياب.

اقرأ أيضا:

"هل توافق دينا على خوض ابنها تجربة المساكنة؟

صبا مبارك تهدي تكريمها لنضال الشعب الفلسطيني.. انطلاق النسخة السادسة من ملتقى "ميدفست مصر"