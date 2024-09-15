شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أعمال عالمية الأكثر ترشيحا لجائزة الإيمي فى الدورة الـ 76.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مسلسل Shogun هو العمل الأكثر ترشيحًا لـ جائزة الإيمى في دورتها الـ 76 لـ هذا العام، حيث حصل على 25 ترشيحًا، ويليه مسلسل The Bear بـ 23 ترشيحًا، ثم سلسلة Only Murders in the Building بـ 21 ترشيحًا.

على أن يقام خلال ساعات حفل توزيع جوائز الإيمي الـ 76 والمقرر لها يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر الجارى فى تمام الساعة 8 مساء بـ توقيت الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعادل فجر الاثنين 16 سبتمبر الجارى فى تمام الساعة الثالثة صباحا بـ توقيت القاهرة، من على مسرح بيكوك في لوس أنجلوس.

على أن يعرض حفل توزيع جوائز الإيمي الـ 76 على قناة ABC الأمريكية بالإضافة إلى بث الحفل عبر منصة Apple، مباشرة.

وكانت قد أعلنت اللجنة المنظمة، الترشيحات لجوائز Emmys في دورتها الـ 76 لعام 2024 وتصدر مسلسل Shōgun الذى يطرح على شبكة FX الترشيحات بأكبر عدد، حيث حصل على 25 ترشيحا.

وحصل مسلسل The Bear على 23 ترشيحًا و مسلسلOnly Murders In The Building على 21 ترشيحًا ومسلسل True Detective: Night Country على 19 ترشيحًا ، ومسلسل The Crown على 18 ترشيحًا.

تكرّم الدورة السادسة والسبعون لجوائز إيمي برايم تايم أفضل ما في التلفزيون الأمريكي، وتغطي الفترة من 1 يونيو 2023 إلى 31 مايو 2024.