شكرا لقرائتكم خبر عن صوفيا فيرجارا وفيولا ديفيس ولارسون يزين السجادة الحمراء لحفل الـEmmys والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زينت كل من النجمة العالمية صوفيا فيرجارا والنجمة العالمية فيولا ديفيس والنجمة بري لارسون، السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الـ Emmys في دورتها الـ 76 المقامة حالياً على مسرح بيكوك في لوس أنجلوس الأمريكية، لتظهر كل منهما على عادتهما بشكلهما الأنيق والغير مكلف.

وكانت قد أعلنت اللجنة المنظمة، الترشيحات لجوائز Emmys في دورتها الـ 76 لعام 2024 وتصدر مسلسل Shōgun الذى يطرح على شبكة FX الترشيحات بأكبر عدد، حيث حصل على 25 ترشيحا.

وحصل مسلسل The Bear على 23 ترشيحًا و مسلسلOnly Murders In The Building على 21 ترشيحًا ومسلسل True Detective: Night Country على 19 ترشيحًا ، ومسلسل The Crown على 18 ترشيحًا.

تكرّم الدورة السادسة والسبعون لجوائز إيمي برايم تايم أفضل ما في التلفزيون الأمريكي، وتغطي الفترة من 1 يونيو 2023 إلى 31 مايو 2024.



لاري لاريسون



صوفيا