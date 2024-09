شكرا لقرائتكم خبر عن جينا أورتيجا تكشف عن شخصيتها المفضلة من التاريخ السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة الشابة جينا أورتيجا عن الشخصية التى تحلم أن تقدمها من التاريخ، خلال مقابلة جديدة طُلب منها تسمية أربعة أفلام مفضلة لديها، حيث اختارت أورتيجا فيلم The Passion Of Joan Of Arc كأحد هذه الأفلام.

تم إخراج الفيلم الصامت، الذي تم إنتاجه عام 1928، من قبل كارل ثيودور دراير، وأكدت أورتيجا: "أنا أحب رينيه جين فالكونتي، وقد تحدثت كثيرًا مع المخرج تيم بيرتون، عن فيلم The Passion Of Joan Of Arc، من إخراج دراير".

وتابعت أورتيجا: "أداء رينيه فالكونيتي في هذا الفيلم جنوني، أشعر أن شخصية أحلامي ستكون من الفيلم".

الأفلام الأخرى التي ذكرتها أورتيجا كانت الدراما الإجرامية الفرنسية La Haine، وفيلم Barry Lyndon للمخرج ستانلي كوبريك، وفيلم الطريق الغربي الجديد Paris Texas، الذي قام ببطولته الممثل الراحل هاري دين ستانتون من فيلم Alien.