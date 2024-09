مايلي سايرس تواجه دعوى قضائيّة بسبب أغنيتها الشهيرة Flowers

أصدرت الفنّانة مايلي سايرس أغنية “Flowers” في آب/أغسطس ٢٠٢٣ وفازت بجائزتَي غرامي عنها. كما حقّقت الأغنية، التي تدور حول حسرة القلب وتحسين الذّات، نجاحًا عالميًّا وتخطّت عتبة الـثمانمئة وخمسين مليون مشاهدة على قناة سايرس على يوتيوب.

لكن هذه ليست كلّ الأخبار الجيّدة للفنّانة وذلك بعدما رفعت شركة Tempo Music Investments دعوى قضائيّة ضدّها بتهمة سرقة اللحن من أغنية برونو مارس ” When I Was Your Man – عندما كنت رجلك”، إضافة إلى بعض الكلمات.

ووفقًا لموقع TMZ، فإنّ هذه المناورة القانونيّة مدفوعة فقط من قبل شركة Tempo Music Investments خاصّة أن برونو مارس لم يظهر في الشّكوى.

أوجه التّشابه بين الأغنيتَين ليست جديدة، فعند إصدار أغنية “Flowers” بدا من الواضح أنّ مايلي سايرس قد استلهمت من أغنية “عندما كنت رجلك” لإضفاء لمسة على تفسير الكلمات. الفنّان برونو مارس، يقول في أغنيته إنّه كان ينبغي عليه أن يعامل شريكته بشكل أفضل، بينما تؤكّد سايروس أنّه كان ينبغي عليها أن تعتني بنفسها بشكل أفضل.

وقد طالبت شركة “تيمبو ميوزك” مايلي سايرس بدفع تعويضات ماليّة في الدّعوى التي تقدّمت ضدّ المغنّية.