مواعيد عرض وإعادة مسلسل برغم القانون على ON و ON دراما و Watch it

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل برغم القانون للنجمة إيمان العاصى، من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة. تطورت الأحداث بشكل كبير في الحلقة الرابعة من مسلسل برغم القانون، خاصة بعد ظهور خالد (شادى مقار) الذى كشف أن أخيه أحمد توفى منذ 15 سنة، وأن زوج ليلى (إيمان العاصى) انتحل شخصية واستولى على اسمه من أجل الاستيلاء على أمواله، وأظهر خالد شهادة وفاة أخيه أحمد إلى ليلى وسط صدمة كبيرة. تذهب ليلى مسرعة إلى محمود (محمد محمود عبد العزيز) باعتباره الصديق المقرب لزوجها أحمد (محمد القس) وتخبره بما حدث إلا أن محمود يؤكد أنه من المحتمل أن تكون شهادة الوفاة التي أظهرها خالد مزورة وأن أحمد كان قد حكى لهم مشاكله مع أخيه خالد في الماضي، لتذهب ليلى إلى السجل المدني وتكتشف عدم وجود شهادة وفاة لزوجها أحمد. وفى نفس الوقت يقرر خالد السير في إجراءات اسقاط نسب أطفال ليلى من أخيه أحمد ويتخذ الإجراءات القانونية خاصة وأن شهادة الوفاة التي يمتلكها قام عملها خارج مصر وليس دليل اثبات على أي شيء وأن عليه استخراج شهادة وفاة من مصر، ويطلب خالد في المحكمة اسقاط نسب أطفال ليلى التى هي الأخرى تطلب نسب الطفل من أحمد المختفى والذي لم يتم العثور على مكانه. مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز. يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.

