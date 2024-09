شكرا لقرائتكم خبر عن محمد القس بعد تألقه فى برغم القانون: شكرا وبعتذر ليكم كلكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الفنان محمد القس عن امتنانه لكل المشاعر الطيبة وردود الفعل الذى لاقاها حول دوره بمسلسل برغم القانون، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، قائلاً: "برغم القانون بوست طويل شوية.. أولاً حابب أشكر الأساتذة والنجوم والزملاء والإخوة والأخوات اللي اتكرمو عليا بالتعليقات والرسايل طول الفترة الماضية".

وأضاف: "بعتذر منكم نفرا نفرا على التقصير في الردود والإجابة لظروف التصوير.. إنني يا أساتذتي مدين بالمحبة والاحترام والتقدير لكم وأطمع بأن تسامحوا تقصيري تجاه كبير كرمكم".

وتابع: "ثانيا .. الحبايب اللي أكرموني بالبوستات والمنشن والله من كترها مش عارف ألحق أرد.. حقكم على راسي من فوق وأنا أصلا قليل التواصل في وسائل التواصل لكن سأقوم بنشر ما تيسر من كرمكم ومحبتكم".



محمد القس على فيس بوك



ثم اختتم كلامه قائلاً: "ثالثا .. مسلسل برغم القانون نتاج عمل جماعي من إنتاج وكتابة وإخراج وتصوير وتمثيل حظيت أن التقي فيه بأساتذة وزملاء تعلمت منهم الكثير وجهدهم وجهد شركة الإنتاج المحترمة بكل من يقوم عليها هو من أظهر العمل بهذه الصورة بعد فضل الله.. فلهم أوجه الشكر والمحبة والاحترام.. ونتمنى جميعا أن يحوز هذا العمل رضاكم حتى آخر حلقة".

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار.