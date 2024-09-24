شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون الحلقة 8.. ليلى تتأكد من تواجد أكرم بالمستشفى بمساعدة محمود والان مع تفاصيل الخبر

تطورت أحداث مسلسل برغم القانون خلال الحلقة الثامنة حيث بدأت بريهان (فرح يوسف) تشك في زوجها أكرم بسبب الأماكن الذي يذهب لها فى السر، ولكنه يحدثها عن الوقت الصعب الذى مر به طوال العشر سنوات التي بعد فيها عنها وعن منزله، ولكن في نفس الوقت يستمر وليد (هانى عادل) في مراقبة أكرم لمعرفته تحركاته حتى يحاول الإيقاع به والانتقام منه، بمساعدة ابنة أكرم جيسيكا حسام الدين.

وخلال الحلقة يفجر ياسر (وليد فواز) مفاجأة ويخبر ليلى (إيمان العاصى) أنه شاهد محمود (محمد محمود عبد العزيز) مع أكرم أسفل المستشفى وقت وجودها مع والدها، وعندما يعود محمود إلى منزله يدخل في مشادة مع زوجته تهانى "بتول الحداد) بعدما اكتشف أنها تنقل محادثات بينه وبين أكرم على تليفونها، ليطلقها مباشرة وتقابل ليلى، سوسن (جورى بكر) وتخبرها الأخيرة أن فيديو عقد قرانها لم يظهر فيه محمود بوجهه.

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.