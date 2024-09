شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون الحلقة 8.. ليلى تصل أخيراً إلى اسم زوجها أكرم وتتصل به والان مع تفاصيل الخبر

أحداث مثيرة ومشوقة شهدتها الحلقة الثامنة من مسلسل برغم القانون، حيث تعرضت ليلى (إيمان العاصى) إلى صدمة جديدة بوقف طفليها من المدرسة بعد بلاغ خالد (شادى مقار) للإدارة التعليمية بأن شهادات ميلادهما مزورة، فيما يواجه أكرم (محمد القس) ابن عمه وليد (هاني عادل) بأوراق تثبت اختلاسه من الشركة ملايين، وأن هذا الورق من الممكن يدخله السجن لأنه يسرق نصيب أكرم.

وتستكمل الأحداث حيث يعرض أكرم على وليد انهاء المشاكل بينهما خاصة الاثنين خسروا كثيراً بسبب بعضهما، حيث فقط وليد عينه ووظيفته وخطيبته بسبب أكرم، وعاش الأخير 10 سنوات بعيداً عن أسرته، إلا أن وليد يصر على الانتقام من أكرم، ثم ياتى تليفون لوليد بأن أكرم كان متواجداً فى بورسعيد.

المشهد ينتقل إلى فاتن (رحاب الجمل) التي تؤكد إلى ليلى أن الفيديو التي عثرت عليه اعطته إلى سوسن ويظهر فيه بشكل كامل زوجها وتذهب ليلى إلى سوسن (جورى بكر) وتدخل في مشادة كبيرة معها خاصة بعدما اكتشفت أيضاً أنها التي أبلغت الشرطة عن مكانها وتم القبض عليها، وينكشف سبب كراهية سوسن ليليي وهى أن والدها كان دائما يرى ليلى أفضل منها في الدراسة.

تهاني (بتول الحداد) تقابل ليلى وتخبرها بأن اسم زوجها أكرم حيث شاهدته على تليفون محمود لتذهب ليلى مسرعة إلى محمود وتواجهه وتطلب منه الاتصال بأكرم وبالفعل يتصل به ليرد ويجد ليلى تكلمه.

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.