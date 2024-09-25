شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصى: آمنت بمشروع برغم القانون من أول حلقة وقلت أنا همضى إمتى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت النجمة إيمان العاصى عن كواليس تقديمها بطولة مسلسل برغم القانون الذي يتم عرضه حالياً على قناة ON ومنصة Watch it الرقمية ويحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً منذ انطلاق عرضه، مشيرة لـ"الخليج 365":" عندما عرض أستاذ ريمون مقار السيناريو علىّ في يناير 2024، وقتها لم أكن أنوى التواجد في الأوف سيزون لأنى كنت مرتبطة بمسلسل يعرض في رمضان 2024 وتم تأجيله".

وأضافت إيمان العاصى:"طلبت من أن أقرأ الورق، وهو كان متحمس جداً أن أقدم بطولة العمل، وقالها لى صراحة، أنا مش عاوز حد يعمل المسلسل دا غيرك، وفور قراءتي للحلقات الأولى، سألت أستاذ ريمون وقلت له أنا أمتى همضى، فأنا آمنت بالمشروع من أول حلقة، خصوصاً وأنا أقرأ عماله أقولها أنا مش عارفه أخد نفسي من الأحداث وأسال هيا ليلى هتعمل إيه بعد كل اللي بيحصلها، فالدراما الموجودة فيه كتيرة جداً".

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.