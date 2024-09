شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك وابنته يتسوقان لشراء أزياء الهالوين وسط إجراءات طلاقه من جينيفر لوبيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل النجم العالمي بن أفليك، في طور الاستعدادات الخاصة لاحتفالات الهالوين عندما رافق ابنته سيرافينا، البالغة من العمر 15 عامًا، للتسوق لشراء زي الهالوين، حيث شوهد الثنائي خارج متجر Spirit Halloween، في لوس أنجلوس، مرتديين ملابس غير رسمية، لكن من غير الواضح ما إذا كانا قد اشتريا أي شيء من المتجر الموسمي الشهير.

وحاول موقع "Page Six" التواصل مع الممثل "أفليك" للحصول على تعليق منه، لكنه لم يتلق ردًا على الفور، بينما شوهد نجم فيلم Good Will Hunting، البالغ من العمر 52 عامًا، وهو يقضي وقتًا مع أطفاله، ومن بينهم أيضًا فيوليت، البالغة من العمر 18 عامًا، وصامويل، البالغ من العمر 12 عامًا، طوال الصيف وسط استمرار إجراءات طلاقه من جينيفر لوبيز التي كانت منشغلة بالقيام بأشياء خاصة بها في نيويورك.



بن افليك يتسوق مع ابنته لشراء أزياء الهالوين

ومع ذلك، اجتمع الزوجان السابقان عدة مرات خلال الشهر الماضي، مما يثبت أن طلاقهما ودي، وعلى سبيل المثال، في 14 سبتمبر، اجتمع آفليك ولوبيز، في فندق بيفرلي هيلز، بولاية كاليفورنيا، مع سيرافينا، وصامويل، فضلاً عن توأم لوبيز البالغين من العمر 16 عاماً، إيمي وماكس.

وفي تطور مفاجئ للأحداث، قال شاهد عيان لموقع Page Six بشكل حصري، إن "الزوجين السابقين كانا يمسكان بأيدي بعضهما ويتبادلان القبلات خلال فترة وجودهما معًا"، وبعد أقل من أسبوع، حضرت مغنية "On the Floor" الفائزة بجائزة الأوسكار، ليلة العودة إلى المدرسة لأطفالهما معًا، حيث قيل إنهما كانا "ودودين".

وعلى الرغم من علاقتهما الإيجابية على ما يبدو، فقد تم تصوير الزوجين عند وصولهما إلى مكتب محامية الطلاق الشهيرة لورا واسر، في لوس أنجلوس، يوم الاثنين الماضي، وبحلول ذلك الوقت، أكد أحد المطلعين لموقع Page Six، أن النجمين ما زالا يمضون قدماً في إجراءات الطلاق ويعملان على حل التفاصيل المالية بشكل ودي.



بن أفليك وابنته سيرافينا

وفيما يتعلق بوجبة الغداء التي تناولاها مع أطفالهما، أوضح المصدر الهوليوودي: "الطلاق ليس سهلاً أبدًا، لكن جينيفر لا تريد أن تكون أنانية بشأنه"، وأضاف المصدر: "يتفق الأطفال دائمًا ويقضون وقتًا ممتعًا معًا، إنها تشعر بالسعادة عندما ترى الأطفال سعداء معًا.. الأطفال السعداء هم أولويتها."

وتقدمت نجمة فيلم "Hustlers" بطلب الطلاق من بن آفليك، في 20 أغسطس الماضي، وهو الذكرى السنوية لزواجهما الثاني في قصره الفخم في جورجيا، وتزوج الثنائي لأول مرة بالهروب إلى لاس فيجاس في يوليو 2022.



جينيفر لوبيز وبن افليك يقضيان العطلة مع أبنائهما

وأشارت لوبيز إلى أن سبب انفصالها يعود إلى خلافات لا يمكن حلها، وأعلنت أن تاريخ انفصالهما الرسمي هو 26 أبريل، فيما لم يوقع الزوجان السابقان على اتفاقية ما قبل الزواج قبل زواجهما في يوليو 2022، مما يعني أنهما سيضطران إلى فرز أصولهما الزوجية والتوصل إلى قرار موحد حول كيفية فصل ممتلكاتهما وماليتهما.

ويحاول الثنائي حاليًا أيضًا التخلص من قصرهما الفسيح في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا، حيث استحوذ الزوجان السابقان على المنزل المكون من 12 غرفة نوم و24 حمامًا، في يونيو 2023 مقابل 60 مليون دولار، وتم إدراجه للبيع مقابل 68 مليون دولار، وعلى الرغم من أنهم قبلوا عرضًا بقيمة 64 مليون دولار، إلا أن الصفقة المزعومة فشلت.