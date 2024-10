شكرا لقرائتكم خبر عن 22 فيلمًا فى ترشيحات جائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة European Film Promotion (EFP) ومركز السينما العربية عن قائمة الأفلام الأوروبية المتنافسة ضمن النسخة السادسة من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، وتضم القائمة 22 فيلماً أوروبياً، يشاهدهم 89 ناقداً عربياً من 15 دولة عربية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفيلم الفائز وتسليم الجائزة ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائى والتى ستقام فى الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2024.

وعُرضت جميع الأفلام الـ22 التى رشحتها مؤسسات الترويج السينمائى الوطنية من أنحاء أوروبا للمرة الأولى فى مهرجانات سينمائية دولية رائدة وفازت بجوائز، وتشمل هذه الأفلام فيلم Loveable للمخرجة ليليا إنجولفسدوتير من النرويج، وفيلم Three Days of a Fish للمخرج بيتر هوجندورن من هولندا، وفيلم The Village Next to Paradise للمخرج مو هاراوي و فيلم Reinas للمخرجة كلوديا رينيكى من سويسرا.

أفلام جوائز النقاد العرب

وتم اختيار 8 من الأفلام المرشحة للمنافسة على جائزة الأوسكار في فئة أفضل فيلم دولي، من بينها فيلم Julie Keeps Quiet للمخرج ليوناردو فان ديجل (بلجيكا)، وWaves للمخرج جيري مادل (جمهورية التشيك)، وThe Girl with the Needle للمخرج ماجنوس فون هورن (الدنمارك)، و8 Views of Lake Biwa للمخرج ماركو رات (إستونيا)، وThe Seeds of The Sacred Fig للمخرج محمد رسولوف (ألمانيا)، وSemmelweis للمخرج لاجوس كولتاي (المجر)، وFlow للمخرج جينتس زيلبالوديس (لاتفيا)، وFamily Therapy للمخرج سونيا بروسينك (سلوفينيا).