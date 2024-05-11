إم جي 4 الكهربائية تنطلق في مصر الأربعاء القادم

ياسر رشاد - القاهرة - تستقبل السوق المحلية يوم الأربعاء القادم، أول سيارة كهربائية لعلامة إم جي في مصر، من طراز MG4. ومن المقرر أن تُطلق شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة MG في مصر، رسمياً السيارة MG4، والكشف عن المواصفات الكاملة والأسعار، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء القادم.

وتقدم MG4 EV الهاتشباك الجديدة بتصميم رياضي، وبمجموعة كبيرة من وسائل المساعدة على الطريق.

ويأتي إطلاق السيارة الكهربائية الجديدة MG4، في إطار إستراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة.

تخفيض أسعار سيارات إم جي

جدير بالذكر أن "المنصور للسيارات"، قد أعلنت مؤخراً عن تخفيض أسعار سيارات إم جي بنحو 260 ألف جنيه، كما قررت ضمان أسعار سيارات إم جي حتى 15 يونيو القادم.

وأكدت "المنصور للسيارات"، أن الشركة سوف تقوم برد الفارق للعملاء الذين سوف يشترون سيارات إم جي، بدايةً من اليوم، وحتى 15 يونيو، حال انخفاض الأسعار.

وتقدم سيارات إم جي حالياً في مصر وفقاً لأحدث قائمة سعرية بـ 4 طرازات هي MG5، MG6، MG ZS، MG RX5+.

بيان عاجل من «MG مصر» يحذر من شراء سيارات تم استيرادها خارج الوكيل

كانت MG مصر قد أصدرت أمس بياناً رسمياً تحت عنوان «إشعار هام لعملاء MG الكرام»، أهابت فيه بعملائها شراء سياراتMG من خلال شركة منصور MG، أو الموزعين المعتمدين لها فقط، لضمان الحصول على أفضل خدمات الصيانة وقطع الغيار وضمان سياراتهم.

وقال البيان الذي نشرته MG عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": «نود إعلام عملائنا الكرام بظهور حالات سيارات MG غير مطابقة للمواصفات المعتمدة في مصر، والتي تم استيرادها من خلال جهات غير شركة منصور MG، الوكيل الحصري للعلامة في مصر، وقد تُسبب ظهور هذه السيارات مشاكل عند الحضور إلى مراكز الخدمة لتفعيل ضمان الخاصة بها، أو تلقي خدمات الصيانة وقطع الغيار».

وأضاف البيان «وحرصاً منا على تقديم أفضل الخدمات لعملائنا الكرام والحفاظ على جودة سيارات MG، نود التأكيد على أن ضمان MG يغطي 6 سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أقرب، فقط للسيارات التي يتم استيرادها وتوزيعها من قبل شركة منصور MG والشركات التابعة لها».

وأوضح البيان أن جميع خدمات الصيانة وقطع الغيار وضمان سيارات MG يتم تقديمها حصرياً في مراكز منصور MG والوكلاء المعتمدين.