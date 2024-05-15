«بدون جمارك والتسليم بمصر».. «توريس» وسيارات «KGM» في مبادرة المصريين بالخارج

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت عربيات إيجيبت الوكيل الرسمي والوحيد لعلامة KGM الكورية عن توفيرها فرص بمزايا متنوعة لشراء سيارات KGM الكورية بمختلف أنواعها وفئاتها من خلال فرعها في المنطقة الحرة داخل مصر ضمن مبادرة سيارات المصريين في الخارج بدون خوض في مشاق التصدير والشحن من بلد المصري المغترب الي مصر، في إطار دعمها وتأييدها لمبادرة مجلس الوزراء المصري لاستيراد السيارات من الخارج للمغتربين.

وفي هذا السياق، أكد أحمد أبو خف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عربيات إيجيبت، أن شراء السيارة من المنطقة الحرة يجمع بين مبادرة الحكومة المصرية وبين مزايا الوكيل من خدمات ما بعد البيع والصيانة. وأوضح أن قرار شراء سيارة أصبح قرارًا هامًا ويستلزم الثقة وعدم المخاطرة، فالسيارات المستوردة قد تحمل مواصفات غير مناسبة للاستخدام في مصر وقد تظهر بعض العيوب مع الاستخدام، وهو ما نتفاداه من خلال تقديمنا لسيارات العلامة الكورية KGM عن طريق المنطقة الحرة بمزايا متنوعة تشمل ضمان 5 سنوات أو 100,000 كيلومتر أيهما أقرب، مع التأكيد على استمرار تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة لجميع عملائنا.

وأوضح أبو خف أن هذه المبادرة لها أثر إيجابي على المصرين العاملين بالخارج وقطاع السيارات في مصر وأشار إلى أن علامة KGM الكورية تقف بجانب الحكومة المصرية في قراراتها وتسعى لتوفير الحلول المناسبة لاحتياجات السوق المصري وتطوير قطاع السيارات في مصر.

مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

جدير بالذكر أن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج أطلقتها الحكومة المصرية، وتتضمن إمكانية للمصريين المقيمين بالخارج باستيراد سيارات معفاة بالكامل من الجمارك في مقابل وديعة بالعملة الأجنبية توضع بالبنك المركزي لمدة خمس سنوات وترد بالجنيه المصري علي حسب سعر الصرف وقتها.

وتتواجد سيارات KGM توريس الكورية في المنطقة الحرة بمختلف فئاتها، وذلك في إطار جهود الشركة لتقديم اختيارات متعددة لعملائها. هذا النهج يعزز من حضور شركة عربيات إيجيبت في السوق المحلي ويسهم في توفير فرص شراء ميسرة ومضمونه للعديد من العملاء. من خلال توفير تشكيلة متنوعة من السيارات العالية الجودة، يمكن للعملاء الاختيار من بين مجموعة واسعة من الخيارات وفقًا لاحتياجاتهم وميزانياتهم. هذا بالتأكيد سيجعل المبادرة فرصة استثنائية للكثير من العملاء الذين يبحثون عن جودة وقيمة ممتازة في سياراتهم الجديدة.