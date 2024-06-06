صيانة مجانية وضمان 5 سنوات على شيفروليه كابتيفا 2024.. ننشر المواصفات والأسعار

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت شركة المنصور للسيارات، وكيل سيارات شيفروليه في مصر، عرضًا لتمديد الضمان على محركات سيارة شيفروليه "كابتيفا" لمدة 5 سنوات أو 150 ألف كيلو متر، وتقديم عرض للصيانة المجانية لمدة خمس سنوات.

وبحسب بيان صادرعن الشركة فإن العرض الجديد يسري على العملاء الذين اشتروا السيارة بشكلها الجديد "Facelift" منذ شهر فبراير 2024، أو سيقومون بشراء كابتيفا خلال الفترة من 9 يونيو لفترة محدودة أو حتى نفاذ الكمية (أيهما أقرب)، وذلك في إطار اهتمامها بكل عملائها سواء الجدد أو الذين اشتروًا مسبقًا.

وقالت الشركة في بيان لها إن هذا العرض يأتي في إطار حرص شركة المنصور للسيارات على توفير الحماية والراحة لعملاء سيارة شيفروليه "كابتيفا" من خلال الصيانة الدورية باستخدام قطع غيار أصلية من قبل خبراء شيفروليه المدربين على أعلى مستوى، لضمان الحفاظ على مكونات السيارة، وذلك في ضوء سعي شركة المنصور لتلبية احتياجات العملاء المختلفة، وحرصها على النمو المستمر استنادًا على ما تقدمه شيفروليه كابتيفا من مواصفات تلبي تطلعات محبي شيفروليه.

وطرحت شركة المنصور للسيارات- الوكيل الحصري لسيارات شيفروليه في مصر- سيارة شيفروليه كابتيفا في شهر مارس الماضي، وتعد التطور جديد للسيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتأتي في فئتين لتناسب القوى الشرائية المختلفة لعملاء شيفروليه، بالإضافة إلى توفير كافة قطع الغيار بأسعار مناسبة، من خلال شبكة المنصور التي تضم مراكز خدمات ما بعد البيع وأفرع المبيعات.

يتميز تصميم سيارة شيفروليه كابتيفا بإمكانات فريدة ومساحة واسعة، كما توفر أيضًا مقصورة واسعة ومريحة تتسع للعائلات والأمتعة بسهولة، مع مقاعد مصممة لتوفير الراحة حتى خلال الرحلات الطويلة، وتعتمد السيارة على باقة مميزة من أنظمة الأمان والسلامة أبرزها وسائد هوائية، ونظام التحكم في الجر، ومثبت للسرعة، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل، وفرامل مانعة للانغلاق، و حساسات ركن أمامية وخلفية، وتضم السيارة باقة مميزة من الكماليات والتجهيزات أبرزها شاشة عرض داخلية تدعم الهواتف الذكية، ومكيف هواء أوتوماتيكي، ومكبرات صوتية، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

أسعار شيفروليه كابتيفا

وتوفر شركة منصور للسيارات بالسوق المصري فئتين من سيارة شيفروليه كابتيفا؛ الفئة الأولى (5 مقاعد) بأسعار تبدأ من 1.47 مليون جنيه، والثانية (7 مقاعد) بأسعار تبدأ من 1.52 مليون جنيه.